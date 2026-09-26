W Action jest teraz zestaw w sam raz na nadchodzące zimne dni Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

Jesień oficjalnie już się rozpoczęła, a to oznacza rychłe i nieubłagalne nadejście chłodnych dni. W aktualnej ofercie promocyjnej Action znajdziemy jednak zestaw idealny dla każdego, kto ceni sobie komfort, przytulność oraz... sprytne rozwiązania.

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Sklepy jak co roku ruszyły już ze swoimi nowymi ofertami sezonowymi na jesień. Jest w czym wybierać, a jeżeli nie chcemy stracić wszystkich oszczędności na zakupy, Action wychodzi ze swoimi propozycjami, które nie zdemolują nam portfela. W aktualnej promocji tygodnia, trwającej od 23 września do 29 września, na sklepowych półkach znajdziemy stylowe dodatki do wyposażenia domu, które wprowadzą do niego odrobinę ciepła, a także coś, co naprawdę może przypaść do gustu prawdziwym zmarzluchom, ale nie tylko.

Elektryczna poduszka i koc w Action. Zestaw z funkcją grzania

W najnowszej promocji tygodnia w sklepach Action największą uwagę zwracają na siebie puszysta poduszka i koc ze sztucznego futerka. Nie są to jednak standardowe tekstylia, ponieważ te konkretne gadżety są wyposażone w zasilanie elektryczne z dodatkową funkcją grzania. Poduszka termiczna posiada trzy ustawienia poziomu ciepła oraz można włączać ją automatycznie. Jest to "urządzenie" bezprzewodowe o wymiarach 55 na 55 centymetrów, które można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza. Klienci mają do wyboru dwa kolory: beżowy lub biały. Cena poduszki po obniżce wynosi 79,95 zł (wcześniej produkt kosztował 99,90 zł).

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Poduszka rozgrzewająca z Action Fot. action.com

Koc termiczny posiada z kolei aż dziewięć regulowanych poziomów ciepła. Wyposażono go w zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz opcję automatycznego wyłączania po upływie trzech godzin. Produkt jest też łatwy w czyszczeniu – dzięki odczepianemu kablowi można go bez problemu wyprać w temperaturze 30 stopni Celsjusza. Koc dostępny jest w takich samych wariantach kolorystycznych co poduszka, czyli w bieli i beżu. Kosztuje on obecnie 119,90 zł (przed promocją 139,95 zł). O kocu pisaliśmy więcej już wcześniej w naTemat, przeliczając ile dokładnie prądu zużywa w trakcie pracy, a także analizując opinie na jego temat.

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Koc rozgrzewający z Action Fot. action.com

Oba urządzenia są sprzedawane osobno. Taki zestaw z pewnością sprawdzi się zarówno podczas pracy z domu, jak i po prostu w trakcie wylegiwania się na kanapie. A to nie pierwsze tego typu gadżety w tej sieci sklepów. W wakacje informowaliśmy już o tym, że Action ma chłodzący zestaw do spania, czyli chłodzącą poduszkę, kołdrę i pokrowiec na materac. Teraz na półkach pojawił się po prostu ich ciepły odpowiednik na zimne dni.

Szafki i dywaniki w promocji tygodnia. W Action urządzimy się na jesień

W aktualnej promocji tygodnia w Action znajdziemy też inne dodatki i meble do wyposażenia domu. Wśród propozycji znalazła się m.in. szafka do przedpokoju w modnym teraz stylu w cenie 119,95 zł. Posiada ona zaokrąglony kształt i wymiary 90 x 38 x 42 cm. Mebel ten łączy funkcję szafki na buty oraz pufy do siedzenia, ponieważ jego góra pokryta jest miękkim materiałem. Konstrukcja składa się z dwojga przesuwanych drzwiczek oraz dwóch półek. Nada się idealnie szczególnie do przedpokoju.

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Szafka z Action Fot. action.com

W ofercie pojawił się również dywanik za 14,95 zł o wymiarach 60 na 90 centymetrów. Dostępny jest w trzech subtelnych połączeniach kolorów: beżowych, brązowych i szarych. Z racji uniwersalnego wzoru można dopasować go do większości domowych wnętrz.

Kolejnym sprytnym dodatkiem do wnętrz jest zawieszane na drzwi lustro za 22,95 zł. Jego wymiary to 30 na 90 centymetrów. Jest to rozwiązanie w sam raz dla osób, które nie mają miejsca na lustro stojące ale nie chcą też wiercić niepotrzebnych dziur w ścianach – produkt posiada po prostu dwa haczyki służące do szybkiego montażu. Lustro w drewnianej ramie jest dostępne w czarnym i brązowym kolorze.