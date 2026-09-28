Aktualna tygodniowa oferta promocyjna w Action dobiega już końca, więc przejrzeliśmy, na co jeszcze warto zwrócić w niej uwagę. Okazuje się, że wciąż można załapać się na sporo artykułów pielęgnacyjnych i kosmetyków do codziennego użytku, które zawsze warto mieć w domu pod ręką.
Aktualna promocja tygodnia w sklepach Action rozpoczęła się 23 września i potrwa już tylko do jutra, czyli do wtorku 29 września. Mamy więc w zasadzie ostatni dzwonek, aby załapać się na przecenione tam produkty. Wcześniej pisaliśmy już bowiem o gadżetach z Action idealnych na jesienne chłody, a także o air fryerze XL za mniej niż 150 zł.
A w omawianej ofercie wciąż kryje się jeszcze sporo artykułów codziennego użytku przeznaczonych do pielęgnacji, które zawsze się przydają. Teraz możemy je zgarnąć bez większego uszczerbku dla naszego portfela, ponieważ większość z omawianych pozycji kosztuje do 10 zł.
Artykuły pielęgnacyjne w Action za mniej niż 10 zł
Na półkach w Action znajdziemy asortyment, który zawsze warto mieć pod ręką w łazienkowej szafce. Do tej grupy z pewnością zaliczają się płatki kosmetyczne Alvira, dostępne za zaledwie 2,35 zł. W jednym opakowaniu znajduje się 50 sztuk dużych wacików, wyprodukowanych w całości z bawełny organicznej. Oprócz tradycyjnych płatków, dyskont oferuje złuszczające waciki tonizujące The Beauty Dept. Cica i PHA wycenione na 8,89 zł za 100 sztuk. Są one przeznaczone do złuszczania naskórka, pozbywania się małych niedoskonałości, nawilżania oraz ukojenia skóry, przygotowując ją do dalszej pielęgnacji.
Do oczyszczania twarzy i rąk można też wykorzystać uniwersalne, nawilżające chusteczki Teddy Care Sensitive za 3,29 zł (40 sztuk w opakowaniu). Ponieważ zostały przetestowane dermatologicznie, są przeznaczone również dla niemowląt. W ofercie znajdziemy też poręczny krem nawilżający do rąk marki Revers w cenie 3,49 zł za 50 ml, dostępny w różnych owocowych zapachach.
Z kolei do pielęgnacji całego ciała można wykorzystać masło Dani Beauty Strawberry & Cream (200 g) za 8,76 zł, bazujące na maśle shea i kolagenie. Do twarzy dostępny jest nawilżający krem na dzień i na noc z tej samej serii (50 ml, 8,76 zł) zawierający niacynamid i kwas hialuronowy, a obok kremu rozświetlające serum (60 ml, 8,76 zł) z kwasem glikolowym i witaminą C. Do tego mamy też delikatną piankę do mycia twarzy Alvira Clean Beauty (150 ml) za 6,99 zł.
Dla włosów przygotowano natomiast serum 7 w 1 Dr.PAWPAW, za które przy pojemności 150 ml zapłacimy 8,78 zł. Produkt stosuje się podczas suszenia suszarką oraz jako pielęgnację bez spłukiwania – ułatwia on rozczesywanie, chroni przed rozdwajaniem się końcówek, wygładza pasma, zmniejsza ich puszenie i nadaje połysk.
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Akcesoria do golenia i gadżety kosmetyczne
W Action znajdziemy też maszynki do golenia Gillette Blue3 Smooth w zestawie 6 sztuk za 17,69 zł oraz pakowane po trzy sztuki modele Gillette Fusion5 Classic za 38,90 zł. Ofertę w tym segmencie uzupełnia żel do golenia Gillette Mach3 XXL (240 ml) za 11,49 zł. Na półkach pojawiły się także maszynki do golenia brwi w cenie 3,99 zł za opakowanie zawierające 5 sztuk, stworzone z myślą o precyzyjnym kształtowaniu brwi.
Na uwagę zasługuje ponadto ciekawy gadżet przeznaczony bezpośrednio dla osób, które szczególnie lubują się w makijażu. Mowa o elektrycznym przyrządzie do czyszczenia pędzli kosmetycznych Beauty Star za 18,99 zł. Jego mechanizm w prosty sposób obraca pędzle o 360 stopni w wodzie, co pozwala z łatwością utrzymać nam porządek w kosmetyczce.