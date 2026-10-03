Fani serialu "Outlander: Krew z krwi" rozgryźli przepowiednię Fot. materiał prasowy

"Outlander: Krew z krwi" powtórnie zagościł w bibliotece HBO Max, tym razem z drugim sezonem. Pierwsze odcinki rzucają nowe światło na proroctwo dotyczące przyszłego króla Szkocji. Fani serialu i świata stworzonego przez Dianę Gabaldon wiedzą już, o kim mowa w przepowiedni. Wcale nie chodzi o córkę Claire i Jamiego Fraserów.

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W drugim sezonie "Outlandera: Krwi z krwi" czwórka głównych bohaterów ponownie zostaje rozdzielona. Niebezpieczna sytuacja panująca w Highlandach sprawi, że pary będą musiały opowiedzieć się po jednej ze stron konfliktu. Ellen MacKenzie jest zmuszona powrócić do rodzinnego zamku Leoch, by wesprzeć skłóconych braci w nadchodzącym powstaniu jakobickim. Brian Fraser ponownie staje w progu zamku Leathers, pomagając znienawidzonemu ojcu, lordowi Lovat, zebrać ludzi gotowych do walki przeciwko angielskim siłom.

Henry Beauchamp jako jedyny przenosi się do 1924 roku, pozostawiając swoją żonę Julię i nowo narodzonego synka w XVIII-wiecznej Szkocji. Mężczyzna trafia do ośrodka dla obłąkanych. Tylko jedna osoba wierzy mu w magiczną moc kamiennego kręgu Craigh na Dun. A co dzieje się z jego ukochaną? Julia niechętnie powraca do lorda Lovat. Bez wiedzy bezwzględnego patriarchy rodu Fraserów szuka sposobu, by ponownie połączyć się z prawdziwym mężem.

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Przepowiednia w 2. sezonie serialu "Outlander: Krew z krwi". Fani wiedzą już, o kogo w niej chodzi

W drugim odcinku 2. sezonu "Outlander: Krwi z krwi" Julia Moriston poprosiła wieszczkę Maisri o pilne przybycie do zamku lorda Lovat. Jasnowidzka ponownie przepowiedziała gospodarzowi, że ktoś z jego rodu może zasiąść w przyszłości na tronie Szkocki. "Róża czerwona niczym żar i druga, biała jak śnieg. Przyniesie świetlistą koronę dziecku, które spoczywa w ramionach dwóch matek i ojców trzech. Ciernie na polu, na nich białe róże. Pośród zaś rudawy płaszcz. Przy szczwanym wietrze odnajdziemy lisa. Opuścił swe leże. Imię twego syna niekrólewskie jeszcze, ale bacz na to: Jeśli pozostanie ostatnim z twego rodu, pewnego dnia będzie królem" – słyszymy z ust kobiety.

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Lord Lovat uważa, że chodzi o Matkę Bożą i Trójcę Świętą, ale fani mają własną teorię na temat tożsamości przepowiedzianego władcy. W wizji przewijają się m.in. symbole jakobitów oraz obraz bitwy pod Culloden, którą widzieliśmy w pierwszym odcinku 3. odsłony "Outlandera". Scenę przypominającą to starcie pokazano już w zwiastunie – pisaliśmy wtedy: "Outlander: Krew z krwi" wraca, ma zwiastun tak dobry, że wstrzymałam oddech. Miłośnicy twórczości Diany Gabaldon, którzy niedawno przekonali się, jak skończył się "Outlander", zwrócili jednak szczególną uwagę na słowa "spoczywa w ramionach dwóch matek i ojców trzech".

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W proroctwie pokrótce wspomniano o rudowłosej Briannie Randall Fraser, drugiej córce Jamiego i Claire. Fani uważają, że przepowiednia Maisri dotyczy przede wszystkim Williama Ransoma, nieślubnego syna Jamiego i arystokratki Genevy Dunsany, którego wychował lord John Grey. Prawnie jego ojcem był hrabia Ellesmere. Tuż po urodzeniu zajmowała się nim Isobel Dunsay.

"To podczas bitwy pod Culloden Jamie, wnuk przebiegłego lorda Lovata, zwanego Lisem, walczy wśród białych róż na polu cierni. Maisri przechodzi następnie do słów: 'Imię twego syna niekrólewskie jeszcze, ale bacz na to: Jeśli pozostanie ostatnim z twego rodu, pewnego dnia będzie królem'. Nawiązanie do Jamiego sugeruje, że wieszcz nie ma na myśli konkretnie syna Lovata, ale jego prawnuka, który nosi to samo imię co syn Julii, William" – czytamy w tekście Angel Shaw z portalu Screen Rant.

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Przypomnijmy, że w obsadzie kontynuacji prequela "Outlandera" znów widzimy Jamiego Roya ("Zwiadowca") jako Briana Frasera, Harriet Slater ("Magiczna podróż Emily") jako Ellen MacKenzie, Hermione Corfield ("Elita złodziei") jako Julię Moriston oraz Jeremy Irvine ("Return to Silent Hill", adaptacja najstraszniejszej gry w historii) jako Henry'ego Beauchampa. Tony Curran ("Trzynasty wojownik") ponownie wciela się w Simona Frasera, Séamus McLean Ross ("California Schemin'") w Columa MacKenziego, Sam Retford ("S.A.M.") w Dougala MacKenziego, a Rory Alexander ("Pistol") w Murtagha Fitzgibbons Frasera.

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