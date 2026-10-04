Siostra Anastazja
Siostra Anastazja zmarła w wieku 76 lat Fot. Facebook / Siostra Anastazja

Siostra Anastazja Pustelnik zmarła w wieku 76 lat. Zakonnica ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości była autorką popularnych książek kulinarnych. Sprzedała miliony egzemplarzy ze swoimi przepisami.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Śmierć siostry Anastazji potwierdził w niedzielę (4 października) jezuicki portal Deon.pl. "Najsłynniejsza kucharka w Polsce" zmarła tego samego dnia nad ranem. Miała 76 lat. Przyczyna zgonu autorki bestsellerowych poradników o gotowaniu nie jest znana.

Siostra Anastazja nie żyje. Jej przepisy na długo zostaną w sercach Polaków

"Z wielkim smutkiem żegnamy Siostrę Anastazję, której książki i kulinarna pasja na stałe wpisały się w codzienność wielu polskich domów. Dziękujemy za wszystko, czym dzieliła się z czytelnikami. Pozostanie w naszej pamięci i sercach" – czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu siostry Anastazji na Facebooku.

Przepisy kulinarne siostry Anastazji słynęły z prostoty. Swoim wypiekom nadawała działające na wyobraźnię nazwy, a jej dania obiadowe aż pachniały domową kuchnią. Czytelnicy cenili autorkę m.in. za przyrządzanie potraw z ogólnodostępnych składników i jedzenie będące gwarancją jakości oraz smaku.

"Jej książka o ciastach miała wpływ na moją wyobraźnię kulinarną. Niech spoczywa w pokoju"; "Wielka strata. Mam jej książki i korzystam z jej przepisów"; "Kochana siostro, dziękujemy za przepisy. Pozostaniesz w naszych sercach" – komentują w mediach społecznościowych internauci.

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

Czubajka kania, grzyb, kotlet z kani
Z tego grzyba zrobisz kotlet lepszy niż schabowy. Teraz w lasach jest go pełno
Sos Ortolana
Sos Ortolana z ziemi włoskiej do Polski. Ludzie wolą to od Bolognese i Napoli
Szklane słoiki z ogórkami małosolnymi na stole w ogrodzie
Ogórki małosolne psuje fatalny błąd. Wielu wrzuca tę przyprawę, a potem się krzywi
Świeża żółta fasolka szparagowa gotująca się w garnku z wodą.
Żółta fasolka jak u babci. Jeden składnik z kuchni zmienia wszystko

Anastazja Pustelnik (a właściwie Krystyna Pustelnik) urodziła się w 1950 roku we wsi Dylągowa w województwie podkarpackim. Pasja do gotowania towarzyszyła jej od 17 roku życia. Do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości wstąpiła na początku lat 70. W zakonie zajmowała się m.in. przygotowywaniem dań dla niepełnosprawnych dzieci oraz wspólnoty krakowskich jezuitów.

W swojej karierze pisarskiej siostra Anastazja wydała 17 książek z przepisami. Jej debiutem była pozycja zatytułowana "103 ciasta siostry Anastazji", która ukazała się na półkach sklepowych pod koniec 2001 roku. W 2018 roku przeszła na emeryturę, osiedlając się w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Córek Bożej Miłości na krakowskiej Woli Justowskiej.

"Ta skromna, pochodząca z Bieszczad zakonnica od kilkunastu lat kształtuje kuchnię w polskich domach. Nie wprowadza rewolucji na stołach i nie zamierza tego robić. Czerpie z tradycji to, co najcenniejsze i sprawia, że potrawy stają się jeszcze smaczniejsze" – tak zakonnicę opisano na poświęconej jej stronie internetowej (siostra-anastazja.pl).