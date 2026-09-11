Właśnie trwa szczyt sezonu na czubajkę kanię w lasach, więc warto go wykorzystać Fot. Shutterstock.com / DUSAN ZIDAR

Sezon na grzyby trwa już w pełni. A dzięki jednemu z nich, możemy zafundować sobie danie jeszcze smaczniejsze i zdecydowanie ciekawsze od tradycyjnego schabowego. Mowa tu oczywiście o czubajce kani, która swoim ogromnym oraz rozłożystym kapeluszem tylko zachęca do szybkiego wsadzenia na patelnię.

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Tegoroczny sezon grzybowy rozkręcił się już na dobre. Po ostatnich opadach deszczu w niektórych częściach Polski naprawdę jest po co wybierać się na łowy do lasów. Niedawno informowaliśmy nawet w naTemat, że całkiem nowy grzyb przejmuje nasze lasy. My zatrzymamy się dziś jednak przy starej, dobrej klasyce.

Czubajka kania w polskich lasach. Jak rozpoznać i gdzie szukać tego grzyba?

Czubajka kania (Macrolepiota procera), nazywana też pospolicie po prostu kanią, należy do rodziny pieczarkowatych. Kwalifikujemy ją do grupy grzybów blaszkowych z pierścieniem na trzonie. Jej pierwsze okazy mogą pokazywać się w lasach już od lipca, a w październiku powoli kończy swój sezon. Oznacza to, że właśnie teraz możemy liczyć na największy wysyp tego grzyba.

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Dojrzała czubajka jest łatwa do wypatrzenia, ponieważ potrafi osiągnąć nawet do 40 centymetrów wysokości, a średnica jej kapelusza wynosi do 30 centymetrów. Jest to więc spory zawodnik. Jej jasnobrązowy kapelusz z charakterystycznym garbkiem przypomina wręcz rozłożony parasol. Blaszki pod spodem są białe lub kremowe, a bardzo długi i smukły trzon otoczony jest szerokim, ruchomym pierścieniem. Należy o nim pamiętać, aby nie pomylić kani z jej trującymi odpowiednikami, na przykład z muchomorem sromotnikowym, którego pierścień jest na stałe przyrośnięty do trzonu.

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W Polsce kania to gatunek dość pospolity, występujący na terenie praktycznie całego kraju. Rośnie w widnych lasach, na skrajach gęstych zarośli czy też leśnych polanach. Można natrafić na nią także w parkach, na łąkach i pastwiskach. Do spożywania nadają się zarówno młode osobniki o zamkniętym kapeluszu, jak i te starsze o w pełni rozwiniętym.

Przepis na kotlet z kani jest prosty, a jak cieszy!

To właśnie ze starszych osobników, o w pełni rozwiniętych kapeluszach, możemy zrobić danie na miarę MasterChefa – czyli kotlet z czubajki kani. To klasyczny, babciny przepis, którego po prostu nie można zapomnieć w sezonie jesiennym. Stanowi też świetną i szybką alternatywę dla mięsnego obiadu.

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Do przygotowania kani w panierce potrzebujemy kilku podstawowych składników:

Świeże kapelusze czubajki kani 1-2 jajka Mąka pszenna Bułka tarta Sól i pieprz Masło klarowane lub olej do smażenia

Przygotowanie kotleta z kani jest dziecinnie proste i przypomina robienie tradycyjnego schabowego, a najważniejszą zasadą jest oczyszczenie grzybów na sucho, by nie nasiąkły wodą. Na samym początku kapelusze kani delikatnie wyczyść z piasku za pomocą pędzelka lub lekko wilgotnego ręcznika papierowego. Następnie odetnij twarde trzonki, które nie nadają się do smażenia.

W kolejnym kroku oprósz kapelusze grzybów solą oraz pieprzem z obu stron, tuż przed panierowaniem. Następnie obtaczaj kanie kolejno w mące pszennej, roztrzepanym jajku i na końcu w bułce tartej, lekko ją dociskając do powierzchni grzyba.

Później rozgrzej na patelni solidną porcję masła klarowanego lub oleju. Smaż kanie na średnim ogniu po około 2-3 minuty z każdej strony, aż panierka uzyska złocisty kolor i będzie chrupiąca. Na koniec przełóż kotlety na chwilę na ręcznik papierowy, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Podawaj z takimi dodatkami, jakie tylko przyjdą ci do głowy. Smacznego!