Domowe ogórki małosolne nie wymagają dużej ilości pracy. Wystarczy kilka składników i odpowiednia sól Fot. Di_Ilikaeva / Shutterstock

Ogórki małosolne mogą być pyszne i chrupiące, o ile unikniemy powszechnego błędu. Rodzaj dodanej soli wpływa na cały proces robienia przetworów. Której nie używać i dlaczego?

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Lato zachęca do domowej produkcji weków i kiszonek. Półki sklepowe uginają się od warzyw i owoców, a markety oferują gotowe mieszanki składników i zestawy do przetworów. Nic tak nie smakuje jak własnoręcznie przygotowane słoiki.

Jaka sól do ogórków małosolnych sprawdzi się najlepiej?

W naszych kuchniach króluje sól jodowana, która z automatu trafia do wszystkich potraw. Nie dodawajmy jej jednak do przetworów, bo zawarte w niej związki jodu i chemiczne substancje przeciwzbrylające po prostu psują smak i wygląd ogórków.

"Do ogórków małosolnych najlepiej sprawdza się sól kamienna z Kłodawy lub inna polska sól niejodowana bez dodatków przeciwzbrylających, które mogą powodować mętnienie zalewy" – radzi Serwis Primecook.pl

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Obecność jodu może zablokować rozwój pożądanych bakterii probiotycznych, co zaburza naturalną fermentację. To właśnie te dobroczynne szczepy sprawiają, że każdy kiszony i małosolny ogórek zyskuje prozdrowotne właściwości.

Portal Revolution Fermentation zwraca uwagę na jeszcze jeden mankament: antyzbrylacze nadają fermentowanym produktom specyficzny, gorzki posmak. Zwykła sól powoduje również nieapetyczne ciemnienie warzyw.

Naturalna sól kamienna pozbawiona jest dodatków, składa się w ponad 98 proc. z chlorku sodu i zawiera minerały. Optymalne stężenie solanki to 3-4 proc., co daje około 30-40 gramów przyprawy na litr wody.

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Sam jód jednak nie wpływa na fermentację. Problemem są antyzbrylacze

Unikanie tej soli w kiszonkach może nie nie jest powszechną praktyką, ale wśród kucharzy to złota zasada. Badacze z Instytutu Maxa Rubnera postanowili zweryfikować ją w warunkach laboratoryjnych. Naukowcy poddali warzywa ośmiotygodniowej fermentacji. Wnioski były zaskakujące.

"Osiągnięto stabilne fermentacje z wartościami pH poniżej 4, używając zarówno soli jodowanej, jak i niejodowanej" – przyznali autorzy badania. Bakterie kwasu mlekowego namnażały się równie intensywnie w obu roztworach. Badacze nie odnotowali wpływu jodu na ostateczną liczbę drobnoustrojów.

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Nauka udowadnia, że sól jodowana nie wstrzymuje całkowicie fermentacji. Sklepowe mieszanki kryją w sobie jednak wspomniane wcześniej antyzbrylacze (E535 oraz E536). Praktyka kulinarna pokazuje, że czysta sól kamienna (konieczie z dopiskiem "niejodowana") stanowi znacznie pewniejszy wybór dla domowych zakwasów i kiszonek.

Szybki przepis na ogórki małosolne na sucho (bez zalewy)

Wyśmienite ogórki wcale nie wymagają dużych słoików ani tradycyjnego kamieniaka. Portal Mamadu podzielił się babcinym przepisem na ogórki małosolne z torebki foliowej. Taki zabieg gwarantuje chrupiące warzywa, które zachowują idealny kolor.

Składniki na ogórki małosolne na sucho

1 kg ogórków gruntowych 2 gałązki kopru z baldachimami 10 cm korzenia chrzanu w kawałkach 2 łyżeczki drobnej soli 2 zmiażdżone ziarna ziela angielskiego 2 liście laurowe 5 plasterków czosnku 1 łyżka ziaren gorczycy

Jak przygotować ogórki krok po kroku?

Pracę rozpoczynamy od dokładnego umycia ogórków gruntowych. Odcinamy ciemniejsze końcówki, a całość wrzucamy do trzylitrowego worka na mrożonki. Zestaw uzupełniamy aromatycznymi przyprawami i oczywiście solą kamienną.

Folię szczelnie zamykamy i intensywnie potrząsamy zawartością. Dodatki muszą równomiernie pokryć każde warzywo. Worek wsadzamy do lodówki na zaledwie cztery godziny, choć można go zostawić nawet na całą noc. Kolejnego dnia wyciągamy paczkę i zostawiamy na kuchennym blacie. Po upływie doby w temperaturze pokojowej ogórki są gotowe do jedzenia.