Jeden dodatek do fasolki zmienia wszystko. Jak ją gotować? Fot. Ahanov Michael / Shutterstock

Idealna fasolka szparagowa zachwyca smakiem i chrupkością. Jeden dodatek z kuchennej szafki sprawi, że warzywo zyska perfekcyjną strukturę i kolor. Jak ją ugotować, by była pyszna i krucha?

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Trwa sezon na to popularne letnie warzywo. Żółta fasolka szparagowa doskonale sprawdzi się jako dodatek np. do mięs. Może być też pełnoprawnym daniem, jeśli podamy ją z zasmażką z masła i bułki tartej. Gdy strąków jest pod dostatkiem, warto zrobić zapasy: świetnie sprawdzi się zamarynowana z curry.

Co dodać do gotowania fasolki szparagowej?

Podczas gotowania letnich obiadów warto sięgnąć po jeden nieoczywisty produkt. Portal kuchnia.mojegotowanie.pl radzi, by do wrzątku wsypać niewielką ilość cukru. Ten słodki dodatek podkreśla naturalny aromat młodych strąków. Sprawdza się doskonale przy nieco starszych warzywach, które po wyjęciu z garnka często tracą swój smak. Podobny patent działa zresztą przy ziemniakach.

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"W większym garnku zwykle wystarcza 1 płaska łyżeczka, a przy mniejszej porcji połowa" – informuje serwis. Cukier poprawia nie tylko walory smakowe, ale też wizualne. Dzięki niemu gotowana fasolka szparagowa zachowuje apetyczną, jaskrawożółtą barwę. Łagodzi również jej wodnisty charakter. Należy dodać go bezpośrednio do wrzątku, aby równomiernie wniknął w strąki.

Jak idealnie ugotować fasolkę szparagową?

Kupuj wyłącznie twarde, gładkie strąki, które chrupią podczas łamania. Odłam suche końcówki i ewentualnie pozbądź się twardych włókien ciągnących się wzdłuż warzywa. Wybierz garnek o dużej pojemności i zalej go wodą, zostawiając fasolce dużo wolnej przestrzeni. Doprowadź wodę do wrzenia, a następnie wsyp sól i łyżeczkę cukru. Wrzuć przygotowaną fasolkę bezpośrednio do bulgoczącej wody. Gotuj młode i cienkie sztuki zaledwie od 5 do 8 minut, by zachowały idealną chrupkość. Zostaw we wrzątku grubsze i starsze warzywa na około 12 do 15 minut, pilnując, by zbytnio nie zmiękły. Przelej całość przez sito, by pozbyć się wody, i od razu serwuj na gorąco.

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Te same zasady przydają się przy innych sezonowych warzywach m.in. szparagach.

Błędy podczas gotowania fasolki szparagowej

Nawet najlepsze triki nie uratują starych produktów. Redakcja portalu kuchnia.mojegotowanie.pl ostrzega przed zbyt wielką wiarą w magiczną moc tego dodatku.

Jeśli kupione strąki są mocno włókniste lub po prostu rozgotowane na papkę, cukier niczego nie cofnie. Poprawi jedynie odrobinę stateczny smak obiadu. "Zbyt duża ilość cukru sprawia, że fasolka smakuje nienaturalnie" – przypominają eksperci portalu.