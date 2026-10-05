Książulo sprzedaje pizzę w Żabce. Fat Peppa waży 546 g i ma prawie 1800 kcal
Pizza Książula trafia do Żabek. Kosztuje 24,99 zł, ale to nie cena najbardziej przeraża Fot. naTemat

Pizza Książula jeszcze przed premierą w Żabce zbiera baty za tłusty (dosłownie!) skład. Jedna sztuka waży ponad pół kilo i po przeliczeniu wartości z opakowania daje ok. 1780 kcal. Z czego dokładnie jest zrobiona?

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Książulo, czyli Szymon Nyczke, ocenia polskie lokale gastronomiczne i najlepszym przyznaje znak MUALA (m.in. testował restaurację po Kuchennych rewolucjach). Teraz ten znak ląduje na pudełku mrożonki, a youtuber idzie śladem Kizo, którego pizza Sukcesiliana pojawiła się w Żabkach w 2022 r. w wersjach Extra Cheese i Extra Meat BBQ. Sieć zna się zresztą na plackach, bo sprzedała w rok 16,5 mln pizz.

Pizza Książula w Żabce. Smaki i cena

Do sklepów trafią dwa warianty: Fat Peppa z pepperoni na sosie pomidorowym oraz Fat Cheese w wersji serowej. Na pudełku Fat Peppa producent chwali się 110 g sera i grubym, puszystym ciastem w stylu amerykańskim. Pizza kosztuje 24,99 zł i waży 546 g. Będzie dostępna tylko w Żabkach.

Oficjalny start sprzedaży zaplanowano na 7 października (środa), ale wcześniej były przecieki i w niektórych lokalach już można ją kupić i podgrzać na miejscu lub w domu. W tym drugim przypadku trzeba ją piec od 10 do 14 minut w piekarniku nagrzanym do 210°C, z termoobiegiem i grzałką góra-dół.

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Skład pizzy Książula Fat Peppa i jej wartości odżywcze

Lista zajmuje sporą część opakowania i jest bardzo szczegółowa. Też będziemy drobiazgowi i dla pokazania ogromu składników wypisujemy wszystko:

  • Mąka pszenna
  • Ser mozzarella (20,2 proc.) – mleko, sól, kultury bakterii, podpuszczka mikrobiologiczna
  • Woda
  • Sos pomidorowy (9,2 proc.) – przecier pomidorowy, woda, cukier, sól, ekstrakt z papryki, przyprawy, substancja konserwująca (sorbinian potasu), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy)
  • Salami pepperoni (6,6 proc.) – mięso wieprzowe, boczek wieprzowy, sól, mięso wołowe, substancja konserwująca (azotyn sodu), przyprawy i ekstrakty przypraw, dekstroza, białko wieprzowe, przeciwutleniacz (izoaskorbinian sodu), czosnek, kultury bakterii
  • Olej rzepakowy
  • Polepszacz piekarniczy – substancje spulchniające (winiany potasu, węglany sodu), mąka słodowa pszenna, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych oraz mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym), błonnik pszenny, mąka pszenna, cukier, gluten pszenny, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy)
  • Drożdże
  • Sól
  • Cukier

    • Kilka nazw brzmi tajemniczo. Polepszacz piekarniczy to gotowa mieszanka dodatków do ciasta, a dekstroza to po prostu glukoza. Producent zaznacza, że produkt może zawierać jaja, nasiona sezamu, orzechy, orzeszki ziemne, seler, soję, łubin i gorczycę.

    Tył opakowania pizzy Fat Peppa Książula
    Książulo sprzedaje pizzę w Żabce. Fat Peppa waży 546 g i ma prawie 1800 kcal Fot. naTemat

    Wartości odżywcze w 100 g:

  • Wartość energetyczna – 1367 kJ / 326 kcal
  • Tłuszcz – 14 g (w tym kwasy nasycone 5,2 g)
  • Węglowodany – 39 g (w tym cukry 2,6 g)
  • Błonnik – 1,9 g
  • Białko – 12 g
  • Sól – 1,7 g

    • To dane na 100 g, a cała pizza waży 546 g. Po przemnożeniu wychodzi ok. 1780 kcal, 76,4 g tłuszczu (w tym 28,4 g nasyconych) i 9,3 g soli.

    Skład pizzy Książula pod lupą. Co piszą o kaloriach, soli i jakości?

    Najwięcej liczb zebrał w swoim wpisie Bartłomiej Szkutnik z Fit Recenzji, który analizuje produkty spożywcze od 2018 roku. "Fat Peppa i Fat Cheese Książulo to najbardziej niezdrowe pizze mrożone, jakie widziałem" – ocenił. Fat Peppa ma 326 kcal w 100 g, a np. popularna Guseppe Salami 249 kcal.

    Z solą jest podobnie. Fat Peppa ma 1,7 g w 100 g wobec 1,3 g w pizzy pepperoni z Żabki i 1,2 g w Guseppe oraz Horteksie, a Fat Cheese aż 2,1 g. "Neutralne wartości na 100g pokazują, że już tutaj jest problem" – dodaje Szkutnik. Nie odradza jednak zakupu, bo jego zdaniem liczy się umiar i zdrowy rozsądek.

    Autor profilu WujekRada przyznaje, że sama lista składników nie wygląda źle: "Dużo prawdziwej mozzarelli, normalne mięso, olej rzepakowy" – przyznał. Gorzej widzi tabelę: "Ale odżywczo to jest po prostu kaloryczna bomba z serem i pepperoni" – podsumował. Przypomina też, że przy 250 kcal w 100 g pizza Kizo i tak uchodziła za tłustą.

    Kamil ze strony Pomysłodawcy krytykuje głównie marketingową otoczkę, a umieszczenie znaku MUALA na mrożonce uznaje za "dewaluację symbolu". "To trochę tak jakby nagle Gwiazdka Michelin pojawiła się na gotowym daniu z Biedronki" – napisał. Dieta nigdy nie była atutem pizzy, ale Fat Peppa wyróżnia się tym, że nie jest lekka ani dla żołądka, ani dla portfela.