Nowy "Egzorcysty" w końcu może się udać. Mat. prasowy

W tym tygodniu zobaczymy trailer nowego "Egzorcysty". Jak na razie do sieci trafił krótki spot, w którym widzimy fragmenty filmu. W interneciem można też zobaczyć pierwsze kadry z produkcji. Jest pewna szansa, że w końcu udało się stworzyć udany horror z tej serii. Czy ponownie będziemy przerażeni?

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"The Exorcist: Martyrs" ma być nową odsłoną cyklu "Egzorcysta". Tak, mowa o tej serii, która świetnie zadebiutowała filmem z 1973 roku, a następnie bardziej żenowała, a nie straszyła. Nowa zapowiedź sugeruje, że zła passa została przełamana.

"Egzorcysta" na nowo i ze Scarlett Johansson w obsadzie

Co już wiemy o filmie? Główną bohaterką scenariusza będzie Julie Miller (Scarlett Johansson), nowojorska detektyw i samotna matka wychowująca 12-letniego syna Maxa (Jacobi Jupe). Udaje się jej aresztować seryjnego mordercę, Father Sundaya (John Leguizamo). Przestępcę udaje się skazać na karę śmierci.

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Kiedy jednak po latach Julie rozpoczyna nowe dochodzenie w sprawie serii morderstw, jej nastoletniemu dziecku zaczyna grozić śmiertelne niebezpieczeństwo. I to związane z siłami nieczystymi.

Na wielkim ekranie zobaczymy też Chiwetela Ejiofora i Laurence'a Fishburne'a, którzy wcielą się w księży, mających pomóc w walce z groźnym demonem. Do nich dołączyła Diane Lane, matka Julie. Sasha Calle i Rahul Kohli pojawią się w roli policjantów.

O tym, że Scarlett Johansson w nowym "Egzorcyście" zagra główną rolę, informowaliśmy już wcześniej – i choć kolejny reboot nie wydawał się światu szczególnie potrzebny, pomysł brzmiał intrygująco od pierwszego dnia. Film trafi do kin 12 marca 2027 roku.

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Nowy "Egzorcysta" to remake?

Czy twórcy nie spróbują jednak nieco przepisać na nowo scenariusz z "jedynki"? Reżyser Mike Flanagan, twórca "Nawiedzonego domu na wzgórzu" i "Nocnej mszy", twierdzi, że nie – na bazie przeboju kinowego Williama Friedkina z 1973 roku stara się stworzyć coś innego. Film ma być nową opowieścią, ale osadzoną w świecie, który znamy z "Egzorcysty". Mają pojawić się tutaj elementy, które znamy z trzeciej części serii.

Krótka zapowiedź, która pojawiła się w sieci, zapowiada mroczny film, momentami może kojarzący się z kinem noir. Jak na razie nie wiemy, jak ma wyglądać demon, który będzie straszył naszych głównych bohaterów. Pełny trailer ma zostać opublikowany w piątek 9 października.

Marketingowa gra na niedopowiedzeniu to dziś zresztą standard w kinie grozy – podobnie było, gdy twórcy "Stranger Things" wrócili z własnym horrorem i przez długie tygodnie nie pokazali widzom najważniejszego.

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Pozostaje mieć nadzieję, że nowy "Egzorcysta" okaże się udany. Klasyk z lat 70. mocno podniósł poprzeczkę, której kolejnym produkcjom nie udało się przeskoczyć. Słynne motywy z pierwszego filmu (choćby te związane z przekręcaniem głowy opętanego dziecka) też zostały ośmieszone przez liczne parodie (choćby "Straszny film"). Seria potrzebuje więc odświeżenia i może mniej dosłowności.