"Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka skupi się na wstrząsającej zbrodni połanieckiej Fot. materiał prasowy

Po "Heweliuszu" Jan Holoubek powraca z nowym serialem, tym razem wyprodukowanym pod szyldem HBO. "Wśród nocnej ciszy" zabierze widzów do Kotliny Sandomierskiej, gdzie doszło do jednej z najgłośniejszych zbrodni kryminalnych z czasów PRL-u. Na małym ekranie nie zabraknie znajomych twarzy. Znów zanurzymy się w mroku.

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Jan Holoubek dalej podąża za historiami, których scenariusze napisało samo życie. Po katastroficznej "Wielkiej wodzie" poświęconej powodzi tysiąclecia z 1997 roku i skąpanym w zimnych barwach "Heweliuszu" o katastrofie promu "Jan Heweliusz" w 1993 roku słynny reżyser pochyla się nad mrożącymi krew w żyłach wydarzeniami z lat 70., które rozegrały się na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. Szczegóły dotyczące zbrodni połanieckiej do dziś wstrząsają.

"Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka na nowych zdjęciach. Kiedy premiera w HBO Max?

"Wśród nocnej ciszy" skupi się na zmowie milczenia i zemście, która ma paskudne oblicze. W wigilię 1976 roku, w drodze na pasterkę szosą z Połańca do pobliskiej wsi Zrębin, zginęły trzy osoby: 18-letnia Krystyna Łukaszek w piątym miesiącu ciąży, jej 12-letni brat Mieczysław Kalita oraz mąż Krystyny, 25-letni Stanisław Łukaszek. Po tragedii w lokalnej społeczności zapadła cisza.

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"Zamiast odpowiedzi – mur milczenia. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. Ale matka ofiar i młody policjant Maczek nie wierzą w przypadek. On ryzykuje karierę, ona – wszystko, co jej zostało" – czytamy w oficjalnej zapowiedzi produkcji wyreżyserowanej przez Jana Holoubka. Kamera będzie śledziła losy nie pojedynczej postaci, a bohatera zbiorowego. Po reżyserze możemy spodziewać się intensywnej narracji, która wnikliwie przyjrzy się ludzkiemu pierwiastkowi zła.

– Maciej Kowalewski [przyp. red. – scenarzysta "Wśród nocnej ciszy"], przenosząc reportaż Wiesława Łuki [przyp. red. – "Nie oświadczam się"] na język filmu, pozostał wierny surowej formie, która opisuje ludzkie "zawiłości duszy" bez próby ich jednoznacznej oceny. Sprawiedliwie oddaje głos ludziom stojącym wobec sytuacji granicznej. Jak pisał Philip Roth: "tu jest prawda i tam też jest prawda" – tak o swoim projekcie wypowiadał się wcześniej Holoubek.

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Łukasz Simlat w serialu "Wśród nocnej ciszy". Fot. materiał prasowy

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W obsadzie "Wśród nocnej ciszy" pojawiają się nazwiska, które polscy widzowie dobrze znają. Łukasz Simlat ("Zjednoczone stany miłości") wcieli się w sołtysa Lecha Wojdę, Jędrzej Hycnar ("1670") zagra zaś śledczego Henryka Maczka, a Magdalena Biegańska ("Ołowiane dzieci") matkę ofiar, Zdzisławę Kaletę. W serialu zobaczymy również m.in. Justynę Wasilewską ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej"), Tomasza Schuchardta ("Lalka"), Adama Woronowicza ("Teściowie"), Ewelinę Starejki ("Przesmyk"), Tomasza Włosoka ("Kulej. Dwie strony medalu"), Dariusza Chojnackiego ("Szczęście świata") i Artura Paczesnego ("Tyle co nic").

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