Anne Carson z literackim Noblem Fot. Facebook / Nobel Prize / Niklas Elmehed

Literacki Nobel 2026 został przyznany. Szwedzka Akademia ogłosiła w czwartek o godzinie 13 nazwisko tegorocznej laureatki, która dołącza do grona najwybitniejszych pisarzy i poetów uhonorowanych najważniejszą nagrodą literacką świata. Kim jest Anne Carson?

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Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Kanadyjska pisarka, która wraz z Chinką Can Xue była faworytką bukmacherów do tegorocznej nagrody, została wyróżniona "za odważną i pomysłową twórczość, która w twórczym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury".

Literacki Nobel dla Anne Carson. Kim jest kanadyjska pisarka?

Anne Carson to kanadyjska poetka, eseistka, tłumaczka i filolożka klasyczna, urodzona w 1950 roku w Toronto. Jej twórczość łączy poezję, prozę, esej i tłumaczenia antycznych dzieł, a jednym z jej najbardziej charakterystycznych elementów jest dialog ze starożytnością. 76-latka czerpie m.in. z Sofoklesa i Safony, ale zestawia antyczne teksty i mity ze współczesnym językiem, nadając klasycznym tekstom i mitom zupełnie nowe znaczenia.

Do jej najbardziej znanych książek należy "Autobiography of Red" z 1998 roku – powieść wierszem, która na nowo interpretuje grecki mit o Heraklesie i Gerionie. Jest także autorką m.in. "The Beauty of the Husband", "Men in the Off Hours", "Red Doc>" i "Float". W 2025 roku została laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta, a statuetkę odebrała osobiście podczas uroczystej gali w Warszawie.

W języku polskim ukazały się dotychczas cztery książki Anne Carson. Jako pierwszy w 2020 roku wydany został esej "Słodko-gorzki eros" w przekładzie Renaty Lis (nakładem Wydawnictwa Sic!, wznowiony w 2025 roku przez Ossolineum). Z kolei w 2022 roku wydawnictwo Słowa na Wybiegu opublikowało "Piękno męża. Esej fikcyjny w 29 tangach" z 2022 roku – intymną, bolesną i poetycką opowieść o rozpadzie małżeństwa, ułożona w rytm tanga, którą na język polski przełożyła Olga Kubińska.

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Kolejne dwie pozycje opublikowało Wydawnictwo Ossolineum w tłumaczeniu Macieja Topolskiego. Są to: nagrodzona za polski przekład "Autobiografia czerwonego" (2022), będąca nowatorską powieścią wierszem, oraz "Dekreacja. Wiersze, eseje, opera" (2024), kolaż form i stylów, w których Carson pisze m.in. o Joannie d'Arc, Samuelu Becketcie, Marguerite Porete czy filmach Michelangelo Antonioniego.

"W całej swojej twórczości Carson z lekkością bada możliwości literatury. Szczególne znaczenie ma dla niej forma literackiego szkicu. Świadczy o tym 'Float' (2016) – dzieło składające się z 22 niewielkich książek poświęconych różnym tematom, które można czytać w dowolnej kolejności. (...) Jej współpraca z artystami wizualnymi i choreografami, a także reżyserami operowymi i teatralnymi pokazuje swobodę, z jaką podchodzi do literackich oczekiwań i ustalonych reguł. To właśnie ta cecha stoi za wyjątkowym znaczeniem, jakie jej twórczość od lat 90. ma dla międzynarodowej sceny artystycznej i literackiej" – czytamy w uzasadnieniu autorstwa Andersa Olssona, przewodniczącego Komitetu Noblowskiego.

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Nobel w dziedzinie literatury trafił do pięciu Polaków

Literacki Nobel przyznawany jest od 1901 roku i był jednym z pięciu wyróżnień zapisanych w testamencie Alfreda Nobla. Zgodnie z jego wolą nagroda miała trafić do osoby, która stworzyła w dziedzinie literatury "najwybitniejsze dzieło w kierunku idealnym". O przyznaniu wyróżnienia decyduje Akademia Szwedzka. Do 2025 roku Nobel literacki został przyznany 118 razy 122 laureatom. Nagrody nie przyznano m.in. w czasie obu wojen światowych, a także w 1935 roku.

W ubiegłym roku literackiego Nobla otrzymał węgierski pisarz László Krasznahorkai. Akademicy docenili jego "przekonującą i wizjonerską twórczość, która wśród apokaliptycznego terroru potwierdza potęgę sztuki". Autor znany jest m.in. z powieści "Szatańskie tango" i "Melancholia sprzeciwu", a jego proza była wielokrotnie przenoszona na ekran przez węgierskiego reżysera Bélę Tarra.

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