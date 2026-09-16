Donald Tusk zadzwonił do Victora Ambrosa Fot. Zrzut ekranu / X / Donald Tusk

Polska właśnie zyskała obywatela z Nagrodą Nobla na koncie. Victor Ambros od dawna chciał otrzymać polski paszport, a wiadomość o spełnieniu tego marzenia przekazał mu osobiście Donald Tusk. Reakcja naukowca mówiła sama za siebie.

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– Za chwilę zadzwonię do Victora Ambrosa. Widziałem się z nim w marcu. To noblista, amerykański, ale równocześnie polski, bo ma polskie korzenie i bardzo chciał zostać polskim obywatelem – słyszymy na nagraniu, które udostępnił Donald Tusk w swoich mediach społecznościowych.

Polityk połączył się na wizji z naukowcem i przekazał mu dobre wiadomości. – Mam dla ciebie świetną wiadomość. Jesteś Polakiem z polskim paszportem. Jesteś obywatelem kraju, który jest najlepszym miejscem na Ziemi – powitał Ambrosa premier.

Naukowiec nie krył wzruszenia. Stwierdził, że czuje się zaszczycony i podziękował Donaldowi Tuskowi za to, że ten znalazł chwilę, by do niego zadzwonić.

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Premier zapowiedział, że zobaczy się z Victorem Ambrosem w maju. Naukowiec przyjedzie na jego zaproszenie do Polski i odwiedzi Gdańsk, Warszawę i Kraków. Donald Tusk zapewnia, że osobiście zajmie się organizacją wizyty noblisty.

Kim jest nowy polski noblista?

Victor Ambros to laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Nagrodą podzielił się z Garym Ruvkunem. Naukowcy odkryli mikroRNA i opisali jego rolę w regulacji genów. W kontekście genetyki i biologii molekularnej ich pracę określano jako "nowy wymiar" i przełom.

Naukowiec już od jakiegoś czasu starał się o obywatelstwo naszego kraju. – Dla mnie byłby to sposób na uhonorowanie mojego ojca, mojej ciotki, ich rodziców, a także wszystkich tych ludzi, którzy walczyli i przetrwali, żebym mógł dziś istnieć. W ten sposób chciałbym oddać im hołd – mówił w rozmowie z PAP w marcu.

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Ojciec Victora Ambrosa był Polakiem. W czasie drugiej wojny światowej został jednak deportowany do III Rzeszy, skąd udał się później do Stanów Zjednoczonych. To właśnie on przekazał Victorowi głęboki podziw dla narodu polskiego. – Mój ojciec mówił o Polsce jako o kraju, którego granice wciąż przesuwały się na mapie. To sprawiało, że w mojej głowie rodziło się poczucie, iż Polska jest czymś niemal nierealnym, jakby złudzeniem – wspominał noblista.

Kolejny znany Polak. Niedawno obywatelstwo otrzymał Jesse Eisenberg

Przypomnijmy, że w marcu 2025 roku polskie obywatelstwo otrzymał taże Jesse Eisenberg, znany aktor i reżyser. Rodzina hollywoodzkiego gwiazdora pochodzi z Krasnegostawu, a jego żona również ma polskie korzenie.

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– Cieszę się, że ludzie ze świata, zza Oceanu, pamiętają o swoim pochodzeniu, o tym, że ich przodkowie wywodzą się z Rzeczypospolitej i chcą związać się z naszym krajem – mówił podczas uroczystości ówczesny prezydent Andrzej Duda, który wręczał Eisenbergowi obywatelstwo w siedzibie polskiego przedstawicielstwa przy ONZ w Nowym Jorku.