Policja kontroluje okolice szkół. Premier zwołał ministrów. Fot. FotoDax / Shutterstock

Od dziś (8 października) policja kontroluje okolice każdej szkoły w Polsce. Z kolei premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów. Powodem są trzy alarmy w mazowieckich szkołach w ciągu zaledwie dwóch dni.

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Najpierw Ostrołęka, potem wieś pod Wyszkowem i do tego Sierpc, gdzie policja zdążyła przed napastnikiem. Trzy miejsca i podobny schemat: nastolatek z nożem i szkoła. A to wszystko w dwa dni na Mazowszu. Najwyższe szczeble władzy musiały zareagować na te doniesienia.

Atak nożownika w Ostrołęce i udaremniony atak w Sierpcu

Wszystko zaczęło się wczoraj (7 października) w Ostrołęce. W naTemat pisaliśmy ataku nożownika w szkole i siedmiu osobach rannych, a potem o tym, że zatrzymany to uczeń klasy maturalnej. Policja ujęła 19-latka kilkaset metrów od budynku.

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W Sierpcu skończyło się inaczej, ale też mogło dojść do tragedii. Do komendy zgłosił się nauczyciel, który usłyszał od uczniów, że ich kolega planuje zrobić coś złego. Policjanci zatrzymali nastolatka nad ranem, w dniu planowanego ataku. "Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże" – czytamy w komunikacie policji.

Woźna zaatakowana nożem w szkole w Leszczydole-Nowinach nie żyje

W czwartek (8 października) około godziny 9 do szkoły w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem wszedł 15-latek, absolwent tej placówki, i nożem zaatakował trzy osoby. Byli to woźna, nauczycielka i dyrektor, który obezwładnił nastolatka. Motyw nie jest znany.

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Woźna nie przeżyła. "Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej pracownicy szkoły" – przekazała Policja Mazowsze.

Policjanci dotarli na miejsce po kilku minutach od zgłoszenia, a nastolatek jest już w rękach funkcjonariuszy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny, a rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka zaznacza, że na miejscu wciąż pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Kontrole przy szkołach i pilne spotkanie rządu

Na serię ataków zareagowała Komenda Główna Policji. Jej rzecznik, podinsp. Andrzej Fijołek, opisał Onetowi, jak będą wyglądać działania.

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– Od dziś prowadzone będą przez służby patrolowo-interwencyjne oraz dzielnicowych wzmożone kontrole prewencyjne w rejonie każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, znajdującej się na terenie podległym. Szczególną uwagę będziemy zwracać na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły – wskazał.

Rząd też nie czeka. Rzecznik rządu Adam Szłapka opublikował wpis na platformie X.

"W związku z aktami przemocy premier Donald Tusk wezwał dziś na godz. 13.00 w trybie pilnym ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Cyfryzacji, Edukacji Narodowej i Zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego Policji" – napisał Szłapka.