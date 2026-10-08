Trzeci atak na Mazowszu w ciągu doby. Fot. Shutterstock

Nastolatek zaatakował nożem woźną w szkole w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem. Ranne zostały trzy osoby. To kolejny incydent po ataku w Ostrołęce. We czwartek rano szef MSWiA przekazał z kolei, że policjanci z Sierpca zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole.

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W czwartek rano nastolatek zaatakował woźną nożem. Jak ustalił Polsat News, do wydarzenia doszło w miejscowości Leszczydół-Nowiny w okolicach Wyszkowa.

Jak podaje TVN24, powołując się na młodszą aspirant Ilonę Puścian z policji w Wyszkowie, sprawcą ataku ma być 15-letni absolwent szkoły podstawowej. Najnowsze doniesienia wskazują, że ranne są trzy osoby, prawdopodobnie woźna, jedna z nauczycielek, a także dyrektor, który obezwładnił nastolatka.

Policja Mazowsze potwierdziła, że do zdarzenia doszło. "W rękach Policji jest już 15-latek, który około godziny 9 wszedł do szkoły w miejscowości Leszczydół-Nowiny, w powiecie wyszkowskim i ostrym narzędziem ranił 3 pracowników placówki" – przekazała mazowiecka komenda.

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W tej chwili nie jest znany motyw sprawcy. Niedługo przed doniesieniami o ataku w miejscowości Leszczydół-Nowiny policja poinformowała o drugim incydencie w województwie mazowieckim.

Kolejny atak w województwie mazowieckim

"Do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu zgłosił się nauczyciel z miejscowej szkoły, który przekazał policjantom niepokojące informacje otrzymane od uczniów" – przekazała Policja Mazowsze 8 października.

Z relacji nauczyciela wynikało, że uczeń rozpowiadał, iż 7 października planuje "zrobić coś złego w szkole". Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego KPP w Sierpcu zareagowali natychmiast. Zatrzymali nastolatka nad ranem w dzień planowanego ataku.

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"Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku" – czytamy w komunikacie policji.

Obecnie zatrzymany przebywa w komendzie w Sierpcu, a policjanci prowadzą czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków.