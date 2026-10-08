Nie żyje 37-letnia pracowniczka szkoły w Leszczydole-Nowinach. naTemat.pl

Nie żyje 37-letnia pracownica szkoły w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem. Mimo reanimacji nie udało się jej uratować – przekazała policja. W czwartek rano 15-latek zaatakował ostrym narzędziem troje pracowników placówki. Nastolatek jest już w rękach funkcjonariuszy.

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"Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej pracownicy szkoły" – przekazała Policja Mazowsze.

"Tragiczne informacje z Leszczydołu-Nowin. Pomimo podjętej reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej pracownicy szkoły" – tak do sprawy odniosła się rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Przedstawicielka resortu kierowanego przez Marcina Kierwińskiego zapewniła, że na miejscu nadal pracują policjanci, którzy wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.

Atak w Leszczydole-Nowinach. Jedna ofiara śmiertelna, dwie osoby ranne

Atak miał miejsce 8 października około godziny 9. "W rękach Policji jest już 15-latek, który około godziny 9 wszedł do szkoły w miejscowości Leszczydół-Nowiny, w powiecie wyszkowskim, i ostrym narzędziem ranił 3 pracowników placówki" – przekazała wcześniej mazowiecka komenda. Komenda Główna Policji przekazała za to, że funkcjonariusze dostali się na miejsce zdarzenia po kilku minutach od zgłoszenia.

Nastolatek był absolwentem szkoły. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Obecnie nie jest znany motyw ataku.

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Według informacji uzyskanych przez TVN24 zabita kobieta prawdopodobnie była woźną. Poza nią sprawca zaatakował jedną z nauczycielek. Wśród rannych jest również dyrektor placówki, który obezwładnił nastolatka.

Kolejny atak w szkole w ostatnim czasie

Rano Policja Mazowsze przekazała, że 7 października (w środę) został udaremniony atak na szkołę w Sierpcu. Dzień wcześniej na komendę zgłosił się zaniepokojony nauczyciel, który przekazał informacje otrzymane od uczniów w sprawie potencjalnego ataku.

Z jego relacji wynikało, że nastolatek planuje "zrobić coś złego". Policja zareagowała natychmiast i zatrzymała nastolatka jeszcze zanim wyszedł z domu. "Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku" – poinformowali przedstawiciele komendy.

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Według relacji świadków napastnik miał działać w przemyślany sposób. Podpalił plecak, by zwrócić uwagę pracowników i uczniów oraz wywołać tłok, który umożliwiłby mu zranienie większej liczby osób.

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Donald Tusk zwołuje sztab w trybie pilnym

"W związku z aktami przemocy w szkołach Premier Donald Tusk wezwał dziś na godz. 13.00 w trybie pilnym ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Cyfryzacji, Edukacji Narodowej i Zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego Policji" – przekazał przed południem rzecznik rządu Adam Szłapka.