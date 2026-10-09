Hubert Hurkacz pokonał Novaka Djokovicia w Szanghaju
Hurkacz pierwszy raz w karierze pokonał Djokovicia. W Szanghaju ma już osiem wygranych z rzędu. Fot. Victor Velter / Shutterstock

Hubert Hurkacz pokonał w piątek (9 października) Novaka Djokovicia w 2. rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Wcześniej zmierzyli się osiem razy i za każdym razem wygrywał Serb. Po meczu Djoković przyznał, co tym razem nie zagrało.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Mecz skończył się wynikiem 6:4, 6:3 trwał 87 minut, a Polak ani razu nie stracił podania. Djoković przyjechał do Szanghaju jako czterokrotny mistrz tego turnieju. Kilka dni wcześniej wygrał w Pekinie i zdobył tam 102. tytuł w karierze.

Hurkacz (34. w rankingu ATP) w Pekinie musiał skreczować (przerwać mecz i oddać go rywalowi) w półfinale przez uraz pachwiny. Ostatnio zmierzyli się w 2025 roku, kiedy Polak awansował do finału turnieju w Genewie. W decydującym meczu Hurkacz wygrał pierwszego seta, a potem przegrał dwa tie-breaki.

Djoković przegrał z Hurkaczem. "Nie byłem świeży"

Serb od początku był podenerwowany. Przegląd Sportowy relacjonuje, że dyskutował ze sztabem i miał pretensje do dzieci podających piłki, bo jego zdaniem robiły to za wolno. Według ATP był to jego szósty mecz w ciągu 10 dni, więc trochę tak, jakby po maratonie od razu stanąć na starcie sprintu.

– Oczywiście nie grałem nawet w przybliżeniu tak jak w Pekinie, byłem trochę bardziej zmęczony – mówił Djoković, cytowany przez agencję EFE. Serb chwalił też serwis Polaka, który był w piątek bronią numer jeden. Hurkacz posłał 13 asów i zanotował 32 uderzenia kończące, a rywal tylko 11.

Ile zarobił Hurkacz w Szanghaju?

Sam Hurkacz po meczu oddał rywalowi hołd. – Nikt inny nie osiągnął tyle, co on, więc tym bardziej cieszę się z rezultatu – powiedział Polak.

Awans do 3. rundy to 50 punktów do rankingu i 61 865 dol. (ok. 242 tys. zł) premii. Sportowe Fakty wyliczyły, że sama wygrana z Djokoviciem była warta ok. 101 tys. zł. Za 1/8 finału organizator płaci już 105 720 dol. (ok. 414 tys. zł), a zwycięzca turnieju zgarnie 1 151 380 dol. (ok. 4,5 mln zł).

Tenisowe premie od lat robią wrażenie, o czym pisaliśmy przy okazji tekstu o tym, ile zarobi Iga Świątek na Australian Open.

Zobacz także

Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju ATP 250 w Genewie
Hurkacz górą! Polak awansował do finału turnieju w Genewie
Iga Świątek
Nocny gest Igi Świątek po przełomowym zwycięstwie. Musiała to dusić w sobie od dawna
Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu przez kontuzję
Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu. Polka przegrała z koszmarną kontuzją
Mirra Andriejewa
Mirra Andriejewa zapytana o wojnę w Ukrainie. Rosjanka była bardzo ostrożna
Wynik meczu Hubert Hurkacz – Marcos Giron. Zwrot akcji w trzecim secie
Niewiarygodne, co się stało w meczu Hurkacza. Zwrot akcji w trzecim secie
Historyczny sukces Huberta Hurkacza w prestiżowym turnieju. To pierwszy tytuł Polaka na mączce.
Historyczny sukces Huberta Hurkacza w prestiżowym turnieju. To pierwszy taki tytuł Polaka w karierze

Kariera Hurkacza. Od Wrocławia do półfinału Wimbledonu

Urodził się 11 lutego 1997 r. we Wrocławiu. Tenis pokazała mu mama, gdy miał pięć lat. Mierzy 196 cm i stąd też jego słynny serwis, którego boją się najlepsi. W 2019 r. wygrał turniej w Winston-Salem i został pierwszym Polakiem z tytułem ATP od czasów Wojciecha Fibaka w 1982 r. Dwa lata później doszedł do półfinału Wimbledonu. Zatrzymał go Matteo Berrettini, ale w finale Djoković wygrał Wimbledon, pokonując Włocha.

Szanghaj to dla Hurkacza szczęśliwe miejsce. W 2023 r. wygrał tam turniej. W półfinale Hurkacz pokonał Kordę, a w finale z Andriejem Rublowem bronił piłki meczowej. Rok później nie mógł bronić tytułu przez kontuzję kolana. Teraz ma w Szanghaju serię ośmiu wygranych meczów z rzędu, a w 3. rundzie zagra z Yi Zhou albo Lorenzo Musettim. Djoković z kolei jeszcze nigdy nie odpadł z tego turnieju tak wcześnie.