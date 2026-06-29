Problemy Mai Chwalińskiej na Wimbledonie Fot. Zrzut ekranu / Polsat Sport / z_kortu

Maja Chwalińska była już o krok od awansu do drugiej rundy Wimbledonu. Polka, która do Londynu przyjechała opromieniona życiowym sukcesem i finałem Roland Garros, dominowała w starciu z Mananchayą Sawangkaew. W drugim secie miała nawet piłki meczowe, gdy nagle na korcie doszło do koszmarnego wypadku. 24-latka poślizgnęła się na korcie.

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Dla 24-letniej Mai Chwalińskiej tegoroczny Wimbledon miał być potwierdzeniem znakomitej formy z Paryża, gdzie – startując od kwalifikacji – dotarła aż do wielkiego finału Roland Garros, ulegając dopiero Mirrze Andriejewej. Znakomity występ we Francji dał Polce ogromny awans na 21. miejsce w rankingu WTA i rozstawienie w Londynie z numerem 20. Los skojarzył ją w I rundzie z reprezentantką Tajlandii, Mananchayą Sawangkaew (161. WTA), która do turnieju głównego przedzierała się przez trzystopniowe eliminacje.

Maja Chwalińska na Wimbledonie. Dominacja i pechowy moment

Mecz od samego początku układał się po myśli naszej reprezentantki. Chwalińska świetnie radziła sobie z defensywą rywalki, regularnie popisując się swoimi firmowymi, mądrymi technicznie zagraniami i skrótami. Pierwszą partię Polka zapisała na swoim koncie pewnie, wygrywając 6:2.

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W drugim secie przewaga Chwalińskiej była równie widoczna. Gdy tablica wyników pokazywała prowadzenie 5:2 na korzyść rozstawionej z "20" Polki, wydawało się, że awans do kolejnej rundy jest już tylko formalnością. Reprezentantka Polski miała dwie piłki meczowe na zakończenie tego pojedynku. Wtedy jednak karta dramatycznie się odwróciła.

Przy stanie 5:2 Maja Chwalińska poślizgnęła się na śliskiej trawie kortu i z impetem upadła. Na twarzy Polki natychmiast pojawił się grymas ogromnego bólu, a 24-latka złapała się za kostkę. Mecz natychmiast przerwano. Do cierpiącej na korcie zawodniczki wezwano fizjoterapeutów, a Chwalińska została zmuszona do wzięcia medycznej przerwy.

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Polka heroicznie zdecydowała się na powrót do gry z obandażowaną nogą, jednak ból wyraźnie ograniczył jej poruszanie się po korcie. Ambitna walka pozwoliła Sawangkaew na odrobienie strat i doprowadzenie do stanu 5:5. Ostatecznie Tajka wygrała drugiego seta 7:5.

Przerwę między setami Polka spędziła w szatni. 24-latka wygrała dwa pierwsze gemy w decydującej partii. Następnie Tajka do zera przełamała Chwalińską i nasza reprezentantka znowu potrzebowała pomocy fizjoterapeutki. I po kolejnej interwencji medycznej sytuacja zrobiła się dramatyczna. Polka ponownie została przełamana i Sawangkaew wyszła na prowadzenie 2:1.

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