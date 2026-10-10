Autokar z Polakami zderzył się w Turcji Fot. Zrzut ekranu / X / Halk TV

Do poważnego wypadku z udziałem polskich turystów doszło w zachodniej Turcji. Autokar, którym podróżowało 45 obywateli Polski, zderzył się z minibusem, a następnie oba pojazdy wypadły z drogi. Zginęli dwaj bracia, obywatele Turcji. Rannych jest kilkoro Polaków.

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Do zdarzenia doszło w piątek, około godz. 14.30 czasu lokalnego, na autostradzie łączącej Aydın z Izmirem. Wypadek miał miejsce w okolicach Germencik, w zachodniej części kraju. Autokar przewoził turystów, którzy przylecieli do Izmiru i zmierzali do miejscowości Didim.

Według doniesień tureckich mediów kierowca minibusa stracił panowanie nad pojazdem. Jak podaje Interia, samochód miał próbować włączyć się do ruchu z pasa awaryjnego lub pobliskiego parkingu. W wyniku zderzenia autokar i minibus wypadły z jezdni i znalazły się na położonym niżej, zalesionym terenie, który część mediów opisuje jako wąwóz.

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Wypadek autokaru w Turcji. Są ranni

Początkowe informacje tureckich mediów mówiły o dziewięciu rannych pasażerach polskiego autokaru. Według serwisu Haber Milas poszkodowani zostali przewiezieni do okolicznych szpitali, a portal GZT informował, że ich obrażenia nie były poważne.

W sobotę rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał jednak Polsat News, że obrażenia odniosło siedmiu polskich obywateli. Najpoważniejszym urazem wśród poszkodowanych było złamanie nogi.

Autokarem podróżowało łącznie 45 Polaków. Osoby, które nie ucierpiały w wypadku, miały kontynuować podróż do Didim innym autobusem.

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Dwóch obywateli Turcji zginęło na miejscu

W wypadku śmierć poniosły dwie osoby podróżujące minibusem. Jak informują tureckie media, byli to bracia Ali Sevket Yavuz i Orhan Yavuz. Jeden z nich prowadził pojazd.