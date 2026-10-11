Plecak do Ryanaira z Action w jeszcze niższej cenie. Ale promocja kończy się za 2 dni Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Action przebojem wdarło się na polski rynek, a ich produkty towarzyszą nam nie tylko w domu, ale i w podróży. Będąc na lotnisku, od razu widzę, jak wielką popularność zyskały sprzedawane tam plecaki do Ryanaira. Teraz są one dostępne w jeszcze niższej cenie, ale nie potrwa to długo.

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Plecak Spilbergen Dublin niebawem będzie chyba pierwszym sygnałem, że za granicą spotkałam polskiego turystę. Model z Action stał się tak popularny, że widzę ich przynajmniej kilka za każdym razem, kiedy wsiadam do samolotu (a latam co miesiąc, a czasami nawet kilka razy w miesiacu). Wiele wskazuje na to, że niebawem będzie ich jeszcze więcej, ponieważ przez najbliższe dwa dni można go kupić w śmiesznej cenie.

Plecak z Action do Ryanaira jeszcze tańszy. Promocja szybko się kończy

Zacznijmy od tego, na czym w ogóle polega fenomen tego plecaka. Tani przewoźnicy, tacy jak np. Ryanair i Wizz Air, znani są ze swoich surowych kar dotyczących bagażu podręcznego. Na ich pokład można zabrać w cenie biletu torbę lub plecak o wymiarach 40x30x20 cm. I na szczęście nie zmieni się to nawet po wejściu w życie w październiku 2027 roku nowych zasad dotyczących bagażu w samolotach. Jeżeli natomiast masz przy sobie coś większego, kara liczona jest w setkach złotych.

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Wspomniany plecak z Action ma wymiary 40x25x20 cm, czyli jest nieco mniejszy od wymagań. I to w zasadzie jest jego zaletą. Jeżeli wypchacie go za mocno, nadal macie margines błędu. Drugim jego plusem jest cena. Normalnie kosztuje ok. 40 zł, co – biorąc pod uwagę ceny u konkurencji – jest bardzo przystępną opcją. Jednak w trwającej nadal promocji można go kupić z dodatkowym 20-procentowym rabatem.

Jeszcze do 13 października (do wtorku) trwa oferta, w ramach której plecak Spilbergen Dublin do Ryanaira kupicie w Action za 31,99 zł. I nawet jeżeli rozpadnie wam się po pierwszym locie, to i tak będzie tego wart. Ale dodam, że z moich obserwacji wynika, iż jest w stanie przetrwać więcej niż jedną podróż. Przed rokiem wcześniejszej wersji tego modelu urządziłam solidny poligon doświadczalny, a po wszystkim uprałam go i wręczyłam mamie. Od tego momentu zaliczyła z nim 3 kolejne wycieczki, a on nadal się trzyma.

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Gadżety z Action przydatne w podróży. Jest tam wiele ciekawych pozycji

Dużą zaletą plecaka z Action jest spora liczba kieszeni oraz możliwość noszenia go jako torby. Dodatkowo przy 9 kolorach można wybrać taki, który najbardziej nam odpowiada. Jednak dobry plecak to dopiero początek wyzwania związanego z pakowaniem.

Jeśli naprawdę chcecie to sobie ułatwić i przy okazji zaoszczędzić trochę miejsca na pamiątki, to z półki w Action zgarnijcie jeszcze komprezyjne organizery do walizki. Te w średnim rozmiarze całkiem dobrze wpasowują się do plecaka. A ponieważ są kompresyjne, to nie dość, że pozwalają utrzymać wszystkie ubrania w jednym miejscu, to jeszcze umożliwiają dodatkowe ich ściśnięcie. 3-częściowy zestaw kosztuje 24,99 zł, więc nie jest to wielka inwestycja.

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