Papież Leon XIV zdobył się na wyznanie w sprawie swojego zdrowia. Fot. shutterstock

Do wiernych dotarły niepokojące wieści w sprawie stanu zdrowia Leona XIV. Papież podzielił się nimi podczas niedzielnej modlitwy na Placu Świętego Piotra w Watykanie. Ojciec Święty poinformował, że w najbliższych dniach podda się operacji.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Papież jak co niedzielę, także i tę w 11 października, pojawił się na Placu Świętego Piotra. Podczas kazania zdobył się na wyznanie. Ujawnił, że z jego zdrowiem nie jest idealnie. Okazało się bowiem, że ma guzka na płucu. Zmiana została wykryta ostatnio podczas rutynowych badań lekarskich, jest we wczesnym stadium i dobrze zlokalizowana.

Papież Leon XIV ma guzka na płucu

Zespół medyków uznał, że najwłaściwsza w tej sytuacji będzie operacja wycięcia guzka. Ojciec Święty wyraził na nią zgodę. – Dziękuję za waszą bliskość duchową i zawierzam się waszej modlitwie – zwrócił się do wiernych, a jego słowa zacytowała agencja Ansa.

REKLAMA

Później dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni na spotkaniu z dziennikarzami przekazał, że operacja najpewniej zostanie przeprowadzona na początku przyszłego tygodnia. Przez kolejne 7 dni papież ma dochodzić do siebie.

Z informacji przekazanych na łamach "Corriere della Sera" wynika, że papież Leon XIV będzie operowany w rzymskiej Poliklinice Gemelli.

Leon XIV przejdzie zabieg w rzymskiej Poliklinice Gemelli

To placówka położona na wzgórzu Monte Mario. Stanowi zaplecze naukowo-dydaktyczne dla Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie. Szpital działa w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia od 1964 roku i nosi imię lekarza oraz franciszkanina Agostina Gemellego.

REKLAMA

Klinika pełni zarazem funkcję oficjalnego szpitala papieskiego, w którym stale zarezerwowane są specjalne apartamenty dla głowy Kościoła. To właśnie tam niejednokrotnie kierowały się oczy całego świata – w poliklinice Gemelli ratowano życie Jana Pawła II po zamachu w 1981 roku, a na kilka tygodni przed śmiercią papież Polak przeszedł tam zabieg tracheotomii. W latach późniejszych pacjentem tej samej rzymskiej placówki był również kolejny z papieży – to stamtąd napływały informacje o zdrowiu papieża Franciszka.

Głosy wsparcia dla papieża. Nie zrezygnuje z pielgrzymki do Ameryki Południowej

Po ogłoszeniu decyzji o zabiegu pod adresem Leona XIV zaczęły spływać liczne wyrazy wsparcia. Kardynał Matteo Zuppi, stojący na czele włoskiego Episkopatu, zadeklarował modlitwę całej wspólnoty kościelnej.

REKLAMA

Do życzeń zdrowia dołączyły także najważniejsze osoby w państwie. Prezydent Sergio Mattarella podkreślił, że Ojciec Święty może liczyć na ciepłe myśli ludzi z całego świata, bez względu na wyznanie, natomiast premier Giorgia Meloni zwróciła uwagę na niezwykły spokój, z jakim papież ogłosił informację o operacji i guzku.