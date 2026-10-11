Do wiernych dotarły niepokojące wieści w sprawie stanu zdrowia Leona XIV. Papież podzielił się nimi podczas niedzielnej modlitwy na Placu Świętego Piotra w Watykanie. Ojciec Święty poinformował, że w najbliższych dniach podda się operacji.
Papież jak co niedzielę, także i tę w 11 października, pojawił się na Placu Świętego Piotra. Podczas kazania zdobył się na wyznanie. Ujawnił, że z jego zdrowiem nie jest idealnie. Okazało się bowiem, że ma guzka na płucu. Zmiana została wykryta ostatnio podczas rutynowych badań lekarskich, jest we wczesnym stadium i dobrze zlokalizowana.
Papież Leon XIV ma guzka na płucu
Zespół medyków uznał, że najwłaściwsza w tej sytuacji będzie operacja wycięcia guzka. Ojciec Święty wyraził na nią zgodę. – Dziękuję za waszą bliskość duchową i zawierzam się waszej modlitwie – zwrócił się do wiernych, a jego słowa zacytowała agencja Ansa.
Później dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni na spotkaniu z dziennikarzami przekazał, że operacja najpewniej zostanie przeprowadzona na początku przyszłego tygodnia. Przez kolejne 7 dni papież ma dochodzić do siebie.
Z informacji przekazanych na łamach "Corriere della Sera" wynika, że papież Leon XIV będzie operowany w rzymskiej Poliklinice Gemelli.
Leon XIV przejdzie zabieg w rzymskiej Poliklinice Gemelli
To placówka położona na wzgórzu Monte Mario. Stanowi zaplecze naukowo-dydaktyczne dla Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie. Szpital działa w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia od 1964 roku i nosi imię lekarza oraz franciszkanina Agostina Gemellego.
Klinika pełni zarazem funkcję oficjalnego szpitala papieskiego, w którym stale zarezerwowane są specjalne apartamenty dla głowy Kościoła. To właśnie tam niejednokrotnie kierowały się oczy całego świata – w poliklinice Gemelli ratowano życie Jana Pawła II po zamachu w 1981 roku, a na kilka tygodni przed śmiercią papież Polak przeszedł tam zabieg tracheotomii. W latach późniejszych pacjentem tej samej rzymskiej placówki był również kolejny z papieży – to stamtąd napływały informacje o zdrowiu papieża Franciszka.
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Po ogłoszeniu decyzji o zabiegu pod adresem Leona XIV zaczęły spływać liczne wyrazy wsparcia. Kardynał Matteo Zuppi, stojący na czele włoskiego Episkopatu, zadeklarował modlitwę całej wspólnoty kościelnej.
Do życzeń zdrowia dołączyły także najważniejsze osoby w państwie. Prezydent Sergio Mattarella podkreślił, że Ojciec Święty może liczyć na ciepłe myśli ludzi z całego świata, bez względu na wyznanie, natomiast premier Giorgia Meloni zwróciła uwagę na niezwykły spokój, z jakim papież ogłosił informację o operacji i guzku.
Mimo perturbacji zdrowotnych papież Leon XIV nie zamierza zrezygnować z pielgrzymki do Ameryki Południowej, która zaplanowana jest na 6-17 listopada. "Witając Peruwiańczyków na Placu Świętego Piotra, papież powiedział: dziękuję za modlitwy podczas pastoralnej wizyty, którą odbędę w Peru" – zacytował jego słowa "Corriere della Sera". Ojciec Święty ma odwiedzić Urugwaj, Argentynę i Peru.