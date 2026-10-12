"The Social Reckoning" to przede wszystkim popisowa rola Jeremy'ego Stronga. Fot. materiał prasowy

"The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" to kontynuacja "The Social Network" z 2010 r. Ten drugi film to dziś produkcja wręcz kultowa. Czy jednak nowy film Aarona Sorkina, który tym razem nie tylko napisał scenariusz, ale też wyreżyserował całość, jest równie udana?

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Każdy z nas pamięta "The Social Network", poruszającą opowieść o socjopatycznym Marku Zuckerbergu i początkach Facebooka. Aż dziwne, że na kontynuacje musieliśmy poczekać kilkanaście lat. W końcu jednak "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" pojawiło się w kinach. Czy warto było czekać?

Jak social media wpływają na społeczeństwo?

Social media są już nieodłączną częścią naszego życia: o tym, co dzieje się u naszych znajomych, częściej dowiadujemy się z ich kont na Instagramie czy Facebooku, śledzimy rolki na TikToku, a newsy czytamy na X (jednocześnie tęskniąc za jego starą nazwą, Twitterem). Czy jednak nowoczesne media społecznościowe nie mają jeszcze większego wpływu na nasze życie? Na to pytanie odpowiedziano już lata temu, a teraz głos w debacie zabrał Sorkin.

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Od razu więc przyznam, że film "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" o wiele większe wrażenie robiłby na widzach parę lat temu, jakieś parę miesięcy po słynnym szturmie na Kapitol w USA. Z drugiej strony w Polsce możemy film ten odebrać inaczej, choćby przez pryzmat tego, co działo się ostatnio w polskich szkołach. Obraz dotyka w końcu poważnego problemu: tego, jak social media już nie tylko informują nas o tym, co dzieje się w koło, ale też antagonizują i "wrzucają" do baniek informacyjnych.

O tym, że tak się dzieje, wiemy od 2021 r. Wtedy do Frances Haugen, była menedżerka ds. uczciwości obywatelskiej na Facebooku, w tajemnicy skopiowała i przekazała mediom oraz Kongresowi USA tysiące stron wewnętrznych dokumentów i raportów firmy. Z tych "akt Facebooka" świat dowiedział się, że jego kierownictwo doskonale wiedziało o destrukcyjnym wpływie swoich platform na społeczeństwo, ale ignorowało te fakty dla zysków. Na platformach giganta działały algorytmy promujące nienawiść i mające destrukcyjny wpływ na nastolatki.

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Dalsza część artykułu poniżej.

"The Social Reckoning: W sieci konsekwencji", czyli co nowego u Marka

I właśnie o tym rozdziale w historii niepozornej "Twarzoksiążki" opowiada film. Poznajemy Haugen (w tej roli Mikey Madison) i dziennikarza Jeffa Horowitza (Jeremy Allen White), który mimo braku zrozumienia nowoczesnej technologii stara się upublicznić i nagłośnić sprawę. Początkowo w tle, a potem już częściej na pierwszym planie jest jeszcze on: sam Mark Zuckerberg (tym razem zagrał go Jeremy Strong).

Fabuła toczy się na dwóch głównych płaszczyznach czasowych i fabularnych. Widzimy śledztwo Haugen i Horowitza oraz przygotowania Zuckerberga do złożenia zeznań przed Kongresem USA (już po upublicznieniu "akt Facebooka"). To zabieg znany już z "The Social Network", w którym to filmie poznawaliśmy kulisy zakładania największego portalu społecznościowego świata, ale też obserwowaliśmy rozprawy sądowe, w których o swoje prawa do niego Zuckerberg walczył ze swoimi dawnymi współpracownikami. Zwiększa to dynamizm, do tego obie osie fabularne zgrabnie ze sobą korespondują.

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W kwestii gry aktorskiej trudno byłoby mieć zarzuty do kogokolwiek. Jeremy Allen White wypada w roli inteligentnego, ale lekko nieporadnego w kwestii nowych technologii dziennikarza bardzo przekonująco. Podobnie jak Haugen, która okazuje się naprawdę fascynującą nerdką i neurotyczką.

Najbardziej lśni jednak Strong, który po raz kolejny w swojej karierze pokazał, jak wybitnym jest aktorem. Zuckerberg w jego interpretacji to postać bardzo niejednoznaczna: z jednej strony pozostająca w autystycznym spektrum i nieco naiwna, z drugiej, socjopatyczna i cyniczna. Głównie widzimy go, gdy tłumi swoje emocje i wszystko analizuje. Zupełnie jakby więcej było w nim maszyny niż człowieka. Tym większe wrażenie robią jednak na widzu momenty, gdy wykazuje emocje: czy to przerażenie i wątpliwości, gdy musi podjąć niemal historyczną decyzję, czy przebodźcowany wybucha gniewem.

Czy premiera nie odbyła się za późno?

"The Social Reckoning" jako całość nie zawodzi: to inteligentnie i sprawnie napisany scenariusz, chemia między dwójką głównych bohaterów i dynamiczna akcja. Tak jak jednak wspomniałem, szkoda tylko, że nie udało się wprowadzić tego obrazu na wielki ekran parę lat wcześniej. Odnoszę wrażenie, że wtedy mógłby rezonować ze współczesnym widzem o wiele mocniej niż obecnie.

Na koniec warto dodać, że wątek, który podejmuje film, ma też swoją realną kontynuację w sądach. Opisywaliśmy, że Zuckerberg wyłączy Facebooka, jak tak dalej pójdzie – 29 amerykańskich stanów zarzuca Mecie, że zaprojektowała swoje aplikacje tak, by uzależniały dzieci, a stawką są setki miliardów dolarów.