Mapka przedstawiająca prognozę pogody w drugiej połowie października. Fot. wxcharts.com

Choć początek października był pogody, obecnie do Polski nadciągnęła deszczowa aura, która momentami przeplata się z promieniami słońca. Według prognoz druga połowa miesiąca będzie mniej przyjemna. A jaka aura zapowiada się na samą końcówkę października i 1 listopada? We Wszystkich Świętych będzie raczej spokojnie, ale z wyjątkami.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W pierwsze dni października było pięknie: ciepło, bezchmurnie i nie padało. Jednak od 9 października zmianę widać gołym okiem, a ubieranie dziecka na cebulkę znów staje się codziennością. Nocami zrobiło się też bardzo chłodno – miejscami temperatura zbliża się już do 0 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda 1 listopada?

Według prognoz przedstawionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w tygodniu od 12 do 18 października na przeważającym obszarze kraju będzie deszczowo i pochmurnie. W okolicach weekendu nieco się jednak ociepli, choć nie ma szans na powrót do wartości rzędu 20 stopni Celsjusza (będzie maksymalnie 18 stopni Celsjusza na zachodzie). Ponadto z przewidywań synoptyków wynika, że w drugiej połowie października zapowiada się zdecydowanie mniej pogodnych dni niż w pierwszej.

REKLAMA

Mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, oparte na wyliczeniach modelu ECMWF, wskazują, że na przełomie października i listopada – w tygodniu od 26 października do 1 listopada – średnia temperatura maksymalna w Polsce wyniesie od 9 do 11 stopni C.

Najcieplejsza aura zapowiada się na południu i południowym zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą do 11 stopni C. W centrum i na zachodzie należy spodziewać się około 10 stopni C., zaś na północnym wschodzie słupki rtęci zatrzymają się w okolicach 9 stopni C.

Noc chłodna, a opady na południowym skraju

Nocami odczujemy wyraźne ochłodzenie. Model prognozuje średnie temperatury minimalne od zaledwie 1 stopnia C. na południu do 7 stopni C. na północy, przy czym w większości regionów wartości te wahać się będą od 4 do 6 stopni C.

REKLAMA

Jaka pogoda 1 listopada? Fot. IMGW

Długoterminowa prognoza opadów na początek listopada nie przynosi raczej niepokojących wieści. W przeważającej części kraju sumy opadów utrzymają się w wieloletniej normie. Wyjątkiem może być jedynie sam południowy skraj Polski, gdzie opadów spodziewamy się nieco więcej, co oznacza, że we Wszystkich Świętych w tym regionie lepiej zabrać ze sobą parasolki.

A jaka będzie zima 2026/2027?

A co z zimą? Wiele wskazuje na to, że ta pora roku wywinie Polakom numer. Wszystko przez El Niño, które wywróci prognozy. Na początku zima może się okazać cieplejsza niż zwykle. W grudniu średnie temperatury w całej Polsce mają być wyższe od normy dla tego okresu, ale już opady powinny zmieścić się w normie.

REKLAMA

Ale co najciekawsze, nadchodząca zima 2026/2027 zapowiada się wyjątkowo interesująco z meteorologicznego punktu widzenia, bowiem ma nas czekać zjawisko El Niño najsilniejsze w historii.