Choć początek października był pogody, obecnie do Polski nadciągnęła deszczowa aura, która momentami przeplata się z promieniami słońca. Według prognoz druga połowa miesiąca będzie mniej przyjemna. A jaka aura zapowiada się na samą końcówkę października i 1 listopada? We Wszystkich Świętych będzie raczej spokojnie, ale z wyjątkami.
W pierwsze dni października było pięknie: ciepło, bezchmurnie i nie padało. Jednak od 9 października zmianę widać gołym okiem, a ubieranie dziecka na cebulkę znów staje się codziennością. Nocami zrobiło się też bardzo chłodno – miejscami temperatura zbliża się już do 0 stopni Celsjusza.
Jaka pogoda 1 listopada?
Według prognoz przedstawionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w tygodniu od 12 do 18 października na przeważającym obszarze kraju będzie deszczowo i pochmurnie. W okolicach weekendu nieco się jednak ociepli, choć nie ma szans na powrót do wartości rzędu 20 stopni Celsjusza (będzie maksymalnie 18 stopni Celsjusza na zachodzie). Ponadto z przewidywań synoptyków wynika, że w drugiej połowie października zapowiada się zdecydowanie mniej pogodnych dni niż w pierwszej.
Mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, oparte na wyliczeniach modelu ECMWF, wskazują, że na przełomie października i listopada – w tygodniu od 26 października do 1 listopada – średnia temperatura maksymalna w Polsce wyniesie od 9 do 11 stopni C.
Zobacz także
Najcieplejsza aura zapowiada się na południu i południowym zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą do 11 stopni C. W centrum i na zachodzie należy spodziewać się około 10 stopni C., zaś na północnym wschodzie słupki rtęci zatrzymają się w okolicach 9 stopni C.
Noc chłodna, a opady na południowym skraju
Nocami odczujemy wyraźne ochłodzenie. Model prognozuje średnie temperatury minimalne od zaledwie 1 stopnia C. na południu do 7 stopni C. na północy, przy czym w większości regionów wartości te wahać się będą od 4 do 6 stopni C.
Długoterminowa prognoza opadów na początek listopada nie przynosi raczej niepokojących wieści. W przeważającej części kraju sumy opadów utrzymają się w wieloletniej normie. Wyjątkiem może być jedynie sam południowy skraj Polski, gdzie opadów spodziewamy się nieco więcej, co oznacza, że we Wszystkich Świętych w tym regionie lepiej zabrać ze sobą parasolki.
A jaka będzie zima 2026/2027?
A co z zimą? Wiele wskazuje na to, że ta pora roku wywinie Polakom numer. Wszystko przez El Niño, które wywróci prognozy. Na początku zima może się okazać cieplejsza niż zwykle. W grudniu średnie temperatury w całej Polsce mają być wyższe od normy dla tego okresu, ale już opady powinny zmieścić się w normie.
Ale co najciekawsze, nadchodząca zima 2026/2027 zapowiada się wyjątkowo interesująco z meteorologicznego punktu widzenia, bowiem ma nas czekać zjawisko El Niño najsilniejsze w historii.
Typowe epizody El Niño, które do tej pory zbadano, to wzrost temperatury o około 1-2 stopnie, a już wartość przekraczająca 2 stopnie uznawana jest za "wyjątkowo silne zjawisko". Z komunikatów NOAA wynika, że wskaźnik El Niño nasila się. Obecnie już przekroczył 2 stopnie (ma dokładnie 2,1). Natomiast w części wschodniego równikowego Pacyfiku anomalie przekraczały nawet plus 4 stopnie.