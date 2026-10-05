W nadchodzących godzinach na drogach może zrobić się szczególnie niebezpiecznie. Synoptycy z IMGW wydali z tego powodu ostrzeżenia pierwszego stopnia dla ośmiu województw. Będą one obowiązywać aż do wtorkowego poranka.
W naszym kraju możemy obecnie doświadczyć wspaniałego zjawiska polskiej złotej jesieni. Temperatury i słońce rozpieszczały nas przez cały weekend, jednak wszystko co dobre, szybko się kończy. Mogły to być już ostatnie ciepłe dni tej jesieni, a już niedługo temperatura spadnie nawet do 8°C w dzień.
A skoro już wchodzimy w październik, to przypominamy, że jesienią za oknami zaczyna spowijać wszystko gęsta mgła. Niestety, oprócz nadawania halloweenowego klimatu, to zjawisko pogodowe bywa również szczególnie niebezpieczne dla kierowców i powoduje spore zagrożenie na drogach.
Ostrzeżenia przed gęstą mgłą w południowej Polsce
Wraz z postępującą jesienią coraz częściej zaczynają pojawiać się gęste mgły, które spowijają pola, lasy, ale również i ulice. W poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem, które dotyczą całej południowej Polski. Teren objęty alertami rozciąga się od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, przez Śląsk i Małopolskę, aż po Podkarpacie i Lubelszczyznę oraz część centralno-południowej Polski.
Ostrzeżenia dotyczą łącznie 8 województw. Cztery z nich zostały w całości objęte komunikatem synoptyków i są to województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie oraz świętokrzyskie.
W pozostałych 4 województwach alerty wydano dla konkretnych obszarów. W województwie opolskim ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów z wyjątkiem namysłowskiego. Z kolei w trzech pozostałych regionach sprawa dotyczy następujących powiatów:
IMGW przewiduje, że na wymienionych terenach wystąpią mgły, w zasięgu których widzialność może spaść miejscami nawet poniżej 200 metrów. Takie warunki atmosferyczne mogą prowadzić do odczuwalnych utrudnień w ruchu drogowym. Synoptycy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości pojazdów do panujących warunków.
Alert pierwszego stopnia wchodzi w życie o godzinie 22:00 w poniedziałek 5 października i potrwa do godziny 9:00 rano we wtorek 6 października.
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Zmiana pogody i zjawisko El Niño
W najbliższych dniach czeka nas także zauważalna zmiana pogody. Analizy prowadzone przez IMGW wskazują, że przyjemna i ciepła jesienna aura utrzyma się w kraju tylko do czwartku, 8 października. Po tym terminie temperatury sięgające 20°C w ciągu dnia ustąpią chłodniejszemu powietrzu, a termometry zaczną wskazywać około 14°C.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że na nadchodzącą jesień i zimę duży wpływ może mieć zjawisko pogodowe El Niño, które dogrzeje Pacyfik. "Super El Niño z 2026 roku kontynuuje swoją historyczną, gwałtowną intensyfikację nad równikowym Pacyfikiem przed zimą 2026/2027. Nowe dane oceaniczne i atmosferyczne potwierdzają kolejny duży skok siły zjawiska. Najnowsze dane długoterminowe przewidują, że to wydarzenie jest na dobrej drodze, aby stać się jednym z najsilniejszych zjawisk El Niño od ponad stulecia" – czytamy w opracowaniu Andreja Flisa z serwisu Severe Weather Europe.
Tak wysoki wskaźnik tego zjawiska w praktyce oznacza, że w kolejnych miesiącach pogoda w wielu regionach świata może ulegać gwałtownym zmianom i znacząco odbiegać od dotychczasowych norm.