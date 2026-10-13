Polityk czyta wyniki sondażu.
Sondaż pokazał, co skreśla polityka w oczach ludu. Mocne 3 pierwsze miejsca Fot. Shutterstock

Wyniki nowego sondażu pokazały, co najbardziej skreśla polityków w oczach wyborców. Najwięcej respondentów nie oddałoby głos na danego kandydata, gdyby ten przyjął... łapówkę. Kolejne dwa miejsca są równie mocne.

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Spłynęły wyniki najnowszego sondażu Puls Opinii, które pracownia Opinia24 przekazała redakcji naTemat.pl. Na początku października (5–7) ponad tysiąc osób zapytano o to, jakie zachowanie polityka byłoby dla nich całkowicie nie do przyjęcia i przesądziłoby o niewyrażeniu dla niego poparcia.

Co skreśla polityka w oczach wyborców? Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń

I tak z rezultatów badania wynika, iż najwięcej respondentów (83 proc.) wskazało na "przyjęcie przez polityka łapówki". Prawie trzy czwarte (74 proc.) osób odrzuciłoby kandydata, który występował publicznie pod wpływem alkoholu. Z kolei 63 proc. wskazało na przyłapanie na kłamstwie, a dla 48 proc. osób problemem byłby polityk przebywający za granicą przez większą część dorosłego życia.

Nieco rzadziej rezygnowaliby z oddania głosu na polityka, który przekroczył dozwoloną prędkość i stracił prawo jazdy lub nie ma doświadczenia w polityce (po 41 proc.). Co ciekawe, jeszcze mniej, bo 36 proc. wskazało, że zniechęciłoby ich, gdyby polityk był wcześniej w innej partii niż ta, w której jest obecnie lub miał romans.

Co trzeci ankietowany nie poparłby osoby, która jest uwikłana w konflikty ze swoją rodziną (to dziś zresztą głośny temat – coraz częściej pytamy, dlaczego dorosłe dzieci zrywają kontakt z rodzicami). Najmniej ważne dla respondentów było, czy ich kandydat prowadzi dużą firmę (tylko dla 17 proc. skreślałoby to ich kandydaturę) lub jest bardzo zamożny (15 proc.).

Szybka jazda, łapówki i konflikt z rodziną nie do zaakceptowania dla seniorów

Szczegółowe wyniki sondażu pokazały, że politycy wśród seniorów (osób w wieku 60 lat i więcej) straciliby w oczach najbardziej, gdyby:

  • stracili prawo jazdy,
  • przyjmowali łapówkę,
  • mieli konflikt z rodziną,
  • przebywali za granicą przez większą część dorosłego życia,
  • występowali publicznie pod wpływem alkoholu
  • byli w przeszłości członkami innych partii niż są obecnie.

    • Najstarsi wyborcy bywają zresztą surowi także dla urzędujących polityków – ostatnio seniorzy psują Nawrockiemu wynik w sondażu.

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    Natomiast osoby z wykształceniem podstawowym zrezygnowałyby częściej z oddania głosu na polityków zamożnych, bez doświadczenia politycznego, uwikłanych w konflikt z rodziną lub romans. A jak wygląda ten podział w zależności od preferencji politycznych?

    Fot. Opinia 24

    Zwolennicy koalicji rządzącej (której notowania nie są ostatnio najlepsze, o czym świadczy koszmar Tuska w nowym sondażu CBOS) częściej deklarowali, że nie daliby poparcia politykowi, który przyjmował łapówki, występował publicznie pod wpływem alkoholu, został przyłapany na kłamstwie, przekroczył prędkość i stracił prawo jazdy, a także zmieniał barwy partyjne lub prowadził dużą firmę.

    Z kolei w grupie wyborców opozycji zauważalnie częściej wskazywano na romans w trakcie małżeństwa oraz brak wcześniejszego doświadczenia w polityce.