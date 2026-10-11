Ile osób wierzy w powrót Romanowskiego? Screen: Ministerstwo Sprawiedliwości / Youtube.com

List żelazny jest, ale wiary w powrót Marcina Romanowskiego brakuje. Choć sąd wydał nieprawomocną decyzję w sprawie polityka, Polacy sceptycznie podchodzą do jego stawiennictwa przed wymiarem sprawiedliwości nad Wisłą. Co ciekawe, wątpliwości nie brakuje nawet wśród sympatyków obecnej opozycji.

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Opinia publiczna w Polsce sceptycznie ocenia jednak możliwość powrotu polityka. Trudno się zresztą dziwić, biorąc pod uwagę, że poseł dwoił się i troił, by uniknąć służb poszukujących go po całych Bałkanach.

Sondaż: 60,3 proc. Polaków nie wierzy w powrót Romanowskiego

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wskazuje, że zaledwie 23,2 proc. ankietowanych wierzy w powrót polityka do kraju. Jednocześnie aż 60,3 proc. jest przeciwnego zdania. "Nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało zaś 16,5 proc. z tysiąca badanych osób.

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Jeśli chodzi o szczegółowy rozkład odpowiedzi na sondażowe pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem Marcin Romanowski stawi się przed sądem lub prokuraturą?", prezentuje się on następująco:

Zdecydowanie tak – 11,6 proc. Raczej tak – 11,6 proc. Raczej nie – 27,8 proc. Zdecydowanie nie – 32,5 proc. Nie wiem/trudno powiedzieć – 16,5 proc.

Badanie prowadzono za pomocą metod CAWI i CATI. Dane były zbierane od 2 do 4 października.

90 proc. wyborców rządu nie wierzy w powrót Romanowskiego. A co z opozycją?

W wynikach sondażu rzuca się w oczy wyjątkowa jednomyślność sympatyków obozu rządzącego. Aż 90 proc. elektoratu Koalicji 15 października uważa, że Marcin Romanowski nie zdecyduje się na odpowiadanie z wolnej stopy i powrót do Polski. Przeciwnego zdania jest zaledwie 4 proc. tej grupy. Opinii na ten temat nie ma za to 6 proc. zwolenników rządu.

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Opozycja, w której największą partię stanowi PiS, z którego wywodzi się Romanowski, ma nieco inną opinię na ten temat. 40 proc. badanych z tej grupy wykazuje przekonanie, że polityk jednak zdecyduje się na powrót. Inne zdanie ma jednak również bardzo pokaźna grupa – 36 proc. sympatyków opozycji. Wśród tej grupy znacznie więcej osób ma problem z zajęciem wyraźnego stanowiska – odpowiedź wskazującą na niepewność wybrało aż 24 proc. badanych.

Czy Romanowski wróci do Polski?

Obecnie nie wiadomo, gdzie znajduje się Marcin Romanowski. Polityk unika polskiego systemu sprawiedliwości, który poszukuje go w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS zarządzał środkami razem ze Zbigniewem Ziobrą, który uciekł z Europy do USA, wykorzystując wizę dziennikarską.

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Jednocześnie, choć w wakacje pojawiły się doniesienia, że poseł przebywa w Naddniestrzu (wskazuje na to miejsce nadania listu, który Marcin Romanowski wysłał do Sądu Okręgowego), nie został wobec niego uchylony Europejski Nakaz Aresztowania.