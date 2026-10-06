Nowy sondaż, w którym Karola Nawrockiego ocenili Polacy Fot. shutterstock

Spłynęły wyniki nowego sondażu, w którym Polacy ocenili działalność prezydenta. Choć Karol Nawrocki tym razem może odetchnąć z ulgą, bo dostał więcej pozytywnych niż negatywnych ocen w ogólnym ujęciu, to uwagę zwraca jedna grupa. Wynik wśród osób 60+ to zimny prysznic.

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Ogólnopolska Grupa Badawcza w dniach od 18 do 22 września przeprowadziła sondaż wśród 1000 osób. Ankietowanych zapytano, jak oceniają głowę państwa. Wyniki, które opublikował jako pierwszy portal WP, mogą ucieszyć Karola Nawrockiego, bowiem w nowym sondażu dostał on 45,5 proc. pozytywnych ocen.

W nowym sondażu Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Seniorzy są najbardziej zawiedzeni

Okazało się, że to o 8,3 pkt proc. więcej od ocen negatywnych. Krytycznych głosów wobec działalności prezydenta było dokładnie 37,2 proc. Spora grupa, bo aż 17,3 proc. respondentów, wybrała odpowiedź "ani dobrze, ani źle".

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Kończąc na tych wieściach, można by odnieść wrażenie, że Nawrocki cieszy się sporą sympatią wśród Polaków, ale okazuje się, że nie we wszystkich grupach jest tak dobrze. Wyborcy, którzy ukończyli 60 lat, częściej źle ocenili prezydenta niż dobrze.

Blisko połowa, a dokładnie 46,6 proc. ankietowanych, negatywnie podsumowało, to co robi Karol Nawrocki. Natomiast pozytywnych ocen w tej grupie badanych było 41,2 proc. Wariant "ani dobrze, ani źle" wybrało 12,2 proc. biorących udział w badaniu. Jak podaje WP, seniorzy najgorzej oceniają prezydenta ze wszystkich grup i w odniesieniu do wyników ogólnych. Podobnie było, gdy w sondażu Polacy ocenili rok Nawrockiego.

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W ostatnim czasie wcale tak dobrze nie wyglądały notowania dla Nawrockiego

Mimo iż w tym sondażu Nawrocki (ogólnie) ma więcej pozytywnych ocen, to ostatnio wcale tak nie było. Choć prezydent cieszył się pozycją absolutnego lidera rankingów zaufania z bezpiecznym marginesem przewagi nad resztą sceny politycznej, to w nowym sondażu zaufania do polityków przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu spadł poniżej progu 50 procent.

Wynik tego badania mógł być więc dla głowy państwa i jego Kancelarii sygnałem alarmowym. Przypomnijmy, że w czerwcu pozycja Karola Nawrockiego wydawała się niezagrożona – zaufanie do głowy państwa deklarowało wówczas 54,8 proc. badanych. W sierpniu wynik ten skurczył się do 50,2 proc., a w najnowszym, wrześniowym pomiarze spadł o kolejne 3,1 punktu procentowego, osiągając 47,1 proc.

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Oznacza to, że w ciągu zaledwie jednego kwartału Karol Nawrocki roztrwonił aż 7,7 punktu procentowego ze swojego wizerunkowego kapitału. Co więcej, po raz pierwszy od miesięcy odsetek Polaków darzących go zaufaniem spadł poniżej 50 proc., czyli poniżej psychologicznej bariery.