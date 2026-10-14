Pokazano pierwsze plakaty z filmu "Miami Vice '85" z Austinem Butlerem i Michaelem B. Jordanem Fot. materiał prasowy

Austin Butler i Michael B. Jordan przeniosą nas wehikułem czasu do nie tak kolorowych lat 80. Widzowie znów odwiedzą Florydę, gdzie rzucą się w pościg za przestępcami i to w towarzystwie "Policjantów z Miami". Film "Miami Vice '85" zapowiada się obiecująco, choć pierwsze zdjęcia promocyjne odzierają oryginał z jego neonowych kolorów. Reżyser kinowego remake'u już raz pomyślnie odświeżył klasykę kina tamtej dekady. Oby przy klasyce telewizji też dopisało mu szczęście.

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"Policjanci z Miami" to kultowy serial kryminalny Anthony'ego Yerkovicha ("Posterunek przy Hill Street") z latach 1984–1990. Fabuła kultowej produkcji stacji NBC skupia się na zmaganiach dwóch detektywów z wydziału policji w Metro-Dade, którzy pracują pod przykrywką w Miami. Jednym z nich jest James "Sonny" Crockett, który dwa razy służył podczas wojny w Wietnamie, a przez kontuzję kolana musiał zrezygnować z kariery sportowej. Jego partner, Ricardo "Rico" Tubbs", udał się na Florydę, by zemścić się na mężczyźnie odpowiedzialnym za śmierć jego brata.

Skąd wziął się fenomen "Policjantów z Miami"?

Hit z Donem Johnsonem ("Django") i Philipem Michaelem Thomasem ("Błysk") był absolutnym powiewem świeżości w podgatunku dramatów policyjnych, które dotąd przeważnie skłaniały się ku realizmowi. Yerkovich zastąpił neutralną paletę barw miksem pastelowych i neonowych odcieni, a kanciaste radiowozy stylowymi brykami. Twórca bawił się formą, dając widzom przed telewizorami rozrywkę rodem z dużego ekranu.

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Synth-popowe brzmienie (zwłaszcza motyw przewodni Jana Hammera), ujęcia w zwolnionym tempie i rozbudowane backstory bohaterów – to tylko kilka elementów, dzięki którym "Policjanci z Miami" zaskarbili sobie sympatię zachodniej widowni (takie seriale lat 70. i 80. uwielbiały całe pokolenia).

"Miami Vice '85" z Austinem Butlerem i Michaelem B. Jordanem. Nie martwcie się pierwszymi zdjęciami

Wytwórnia Universal Pictures zamieściła w mediach społecznościowych pierwsze materiały promujące filmu "Miami Vice '85" w reżyserii Josepha Kosinskiego ("Top Gun: Maverick", "Tron: Dziedzictwo"), którego scenariusz – napisany przez Dana Gilroya ("Wolny strzelec", "Dziedzictwo Bourne’a") – będzie inspirowany pierwszym sezonem oryginału. Opublikowane zdjęcia przedstawiają plakaty z odtwórcami głównych ról. Michael B. Jordan ("Grzesznicy", "Czarna Pantera") wcieli się w Ricarda "Rico" Tubbsa, a Austin Butler ("Elvis", "Diuna: Część druga") zagra Jamesa "Sonny'ego" Crocketta.

Dwa pierwsze zdjęcia mają stonowaną estetykę, pod kątem wizualnym przywodzącą poniekąd na myśl materiały promocyjne filmów o Jamesie Bondzie z Danielem Craigiem (m.in. "Casino Royale" i "Nie czas umierać"). Bez pasteli, bez neonów. Plakaty mogą sugerować, że wersja z Butlerem i Jordanem zanurzy się w ponurej rzeczywistości półświatka Miami, aczkolwiek nie przykuwałabym do nich aż tak dużej wagi, tym bardziej że są to zdjęcia stylizowane, a nie faktyczne fotosy z planu zdjęciowego.

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Weźmy również pod uwagę, kto reżyseruje "Miami Vice '85". Joseph Kosinski z szacunkiem potraktował dorobek Tony'a Scotta, tworząc sequel będący znakomitym hołdem dla "Top Guna" z 1986 roku. Oczywiście jego remake "Policjantów z Miami" z całą pewnością będzie odbiegał pod pewnymi względami od oryginału, natomiast nie mamy podstaw, by twierdzić, że całkowicie zignoruje artystyczną wizję Anthony'ego Yerkovicha.

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W obsadzie "Miami Vice '85" – oprócz Butlera i Jordana – znaleźli się też: Alden Ehrenreich ("Zniknięcia"), Camila Morrone ("Tu zdarzy się coś strasznego"), Walton Goggins ("Fallout"), John Leguizamo ("Odyseja"), Danny Ramirez ("Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"), André Holland ("Moonlight"), Whitney Peak ("Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"), Edi Gathegi ("Superman"), Dominic Sessa ("Przesilenie zimowe"), Michael Irby ("Szybcy i wściekli 5") i Haley Lu Richardson ("Biały Lotos").

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