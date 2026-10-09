Recenzja filmu "Primetime" Lance'a Oppenheima z Robertem Pattinsonem Fot. materiał prasowy

"Primetime" Lance'a Oppenheima to przenikliwy obraz telewizyjnej rozrywki, wpisujący się w przysłowie: "Dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane". Robert Pattinson wciela się w Chrisa Hansena, który w oczach jednych jawi się jako bohater, w oczach drugich jako łowca sensacji. Thriller psychologiczny rzuca się w pogoń za wielkością, choć nigdy po nią nie sięga. Fascynacja nim magicznie ulatuje po napisach końcowych.

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Dorosły mężczyzna siedzi w salonie, czekając na przyjście nastoletniej ofiary, z którą wymieniał się nieprzyzwoitymi wiadomościami w internecie. Zamiast dziecka w drzwiach pojawia się wysoki facet w garniturze. Role się odwracają. To Chris Hansen, który razem z organizacją Perverted-Justice i organami ścigania przeprowadza zasadzki na osoby podejrzewane o próby wykorzystania nieletnich. Wszystko w ramach programu telewizyjnego "To Catch a Predator" stacji NBC, który właśnie dostał najlepszy czas antenowi i musi walczyć o widzów, mając za konkurencję niedźwiedzie polarne z "Zagubionych".

"Primetime" traktuje o faktycznym fenomenie amerykańskiej telewizji, którego emisja zakończyła się w atmosferze skandalu. Pełnometrażowy debiut fabularny Lance'a Oppenheima, reżysera dotychczas spełniającego się w dokumentalnej formule, łączy prawdę z fikcją, próbując z różnych stron – nie tylko z perspektywy ekranowego Chrisa Hansena – ugryźć temat głodu sukcesu. Twórca pochyla się również nad bezwzględną naturą współczesnej rozrywki, która spycha moralność na dalszy plan.

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Recenzja filmu "Primetime" z Robertem Pattinsonem. Jądro ciemności

"Primetime" nakręcono w klasycznym formacie telewizyjnym i w niestabilnej jakości, pozwalając widzowi poczuć magię małego ekranu sprzed dwóch dekad. Kadry jak ze złotej ery MTV, utwór "London Bridge" Fergie lecący gdzieś w tle i żywy jeszcze w świadomości społecznej "amerykański sen". Lance Oppenheimer w pewnym sensie wykorzystuje powszechną w Hollywood nostalgię, by sprawdzić, czy publiczność zdoła się oprzeć mocy reality show.

Robert Pattinson w filmie "Primetime". Fot. materiał prasowy

"To Catch a Predator" daje trzem nieidealnym postaciom możliwość sięgnięcia do gwiazd. Chris Hansen zdaje sobie sprawę z powagi programu, którego jest gospodarzem, niemniej największe znaczenie ma dla niego wspięcie się na sam szczyt oglądalności. Współpracująca z nim producentka Andie Bender marzy o telewizyjnym Oscarze i byciu docenioną przez "górę", a wabik Dan Plum pragnie zdobyć oficjalny dokument potwierdzający jego członkostwo w amerykańskim związku zawodowym SAG-AFTRA. Wszyscy traktują program jako okazję do wybicia się lub wykazania. Dorwanie potencjalnych drapieżców to ich drugorzędna motywacja.

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Podczas seansu "Primetime" odniosłam wrażenie, że Oppenheim próbuje subtelnie budować wokół telewizyjnej presji psychologiczną narrację i oprawę podobną do "Jądra ciemności" Josepha Condrada, powieści będącej m.in. studium ludzkiego pierwiastka zła. Kulisy "To Catch a Predator" stają się miejscem, gdzie normy społeczne tracą na znaczeniu, a dobry człowiek – w tym przypadku wszyscy ci, którzy z ramienia NBC walczą z child groomingiem – nie są wolni od nieczystych sił. Niektóre ujęcia przeobrażają Hansena w Kurtza, który traci zdrowe zmysły, gdy jego praca zaczyna kolidować z jego prywatnym życiem, a maska poważnego dziennikarza / showmana pęka.

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Robert Pattinson wygryziony przez Skylera Gisonda i Merritt Wever

Robert Pattinson próbuje przez większość czasu ekranowego być Chrisem Hansenem, choć czasem zapomina o tym, z jakim akcentem powinien wygłaszać swoje kwestie. Brytyjski gwiazdor przeszedł daleką drogę od "Zmierzchu", i "Primetime" – na równi z "Lighthouse" oraz "Mickey 17" – potwierdza jego talent, aczkolwiek w dyskusjach o filmie Oppenheima raczej uważałabym z wróżeniem mu Oscara. Amerykańska Akademia Filmowa powinna natomiast przyjrzeć się jego koledze i koleżance z planu.

U dokumentalisty całą uwagę kradnie Skyler Gisondo, którego dotąd mogliśmy oglądać w "Prawych Gemstone'ach" i "Supermanie". Po raz kolejny potwierdza się reguła, że aktorzy komediowi są urodzonymi aktorami dramatycznymi. Wierzę mu, gdy płacze. Wierzę mu, gdy czuje się winny. Podobne odczucia wywołała u mnie postać grana przez Merritt Wever ("Niewiarygodne"), która przerażałaby mnie, gdyby poznała ją w prawdziwym życiu.

Skyler Gisondo w filmie "Primetime". Fot. materiał prasowy

Scenariusz "Primetime" bazuje na najbardziej kontrowersyjnej sprawie w historii "To Catch a Predator" – śledztwie z 2006 roku, które zdaniem wielu przyczyniło się do upadku programu. Mowa o odebraniu sobie życia przez zastępcę prokuratora okręgowego w hrabstwie Kaufman w Teksasie, Billa Conradta, którego "przyłapano na rozmowie i wymianie zdjęć z wolontariuszem podającym się za 13-latka". Polityk – po wkroczeniu służb do jego domu – zastrzelił się.

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