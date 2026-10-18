Śmierć księdza na oczach wiernych. Duchowny zginął podczas transmisji mszy na żywo Fot. X / upuknews. Montaż: naTemat

Podczas transmitowanej na żywo mszy doszło do tragedii. Ksiądz zginął na oczach wiernych. Nagranie ze zdarzenia momentalnie wywołało poruszenie na świecie.

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W sobotę (17 października) w mieście Guayaquil, znajdującej się w zachodniej części Ekwadoru, miało miejsce tragiczne zdarzenie. Uczestnicy mszy świętej organizowanej tego dnia w lokalnej archidiecezji byli świadkami śmierci ojca Patricia Alfreda Sáncheza Molinariego, proboszcza parafii Perpetuo Socorro. Liturgia była transmitowana na żywo w internecie. Wstrząsające nagranie ze wspólnej modlitwy przedstawia ostatnie chwile księdza.

Śmierć księdza podczas mszy w Ekwadorze. Nagranie uchwiciło moment, w którym ze ściany spadł krzyż

Sobotnie nabożeństwo zostało zakłócone, gdy krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, wiszący za ołtarzem, oderwał się od ściany, spadając wprost na stojącego za mównicą księdza. Uderzenie było na tyle silne, że duchowny od razu upadł. Krzyż zadał mu obrażenia w głowę. Do dramatycznego incydentu doszło po około 30 minutach od rozpoczęcia transmisji na żywo. Zdarzenie wywołało poruszenie w kościele – w tle nagrania słychać przerażone reakcje wiernych.

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Śmierć ojca Patricia Alfreda Sáncheza Molinariego została oficjalnie potwierdzona przez archidiecezję Guayaquil. "Informujemy, że nasz ukochany ks. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., który pełnił funkcję proboszcza kościoła Nieustającej Pomocy w Wikariacie Centralnym, odszedł do Domu Ojca, aby cieszyć się Jego obecnością i chwałą. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie" – przekazano w komunikacie opublikowanym w internecie. Informacji o uroczystościach pogrzebowych jeszcze nie podano.

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Pod wpisem zamieszczonym na oficjalnym profilu archidiecezji Guayaquil na Facebooku pojawiła się prawie setka komentarzy z kondolencjami. "Mój kolega z klasy! Spoczywaj w pokoju! Moje kondolencje dla rodziny i przyjaciół"; "Co za smutna wiadomość"; "Ojcze Patricio, będę za Tobą bardzo tęsknić" ; "Wideo jest okropne, niech spoczywa w pokoju"; "To był wspaniały ksiądz" – czytamy w serwisie społecznościowym.

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Jak podaje portal InfoVaticana, ojciec Patricio Alfredo Sánchez Molinari był członkiem Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, który powstał z inicjatywy św. Alfonsa Marii Liquoriego w pierwszej połowie XVIII wieku. "Parafia, którą prowadził, jest oddana kultowi maryjnemu, ściśle związanemu z redemptorystami od 1866 roku" – wyjaśnił serwis.