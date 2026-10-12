abp Marek Jędraszewski
Rzymski policzek dla abp. Jędraszewskiego. Watykan przywraca usuniętego księdza Fot. FotoBed / Shutterstock

To jeden z najbardziej spektakularnych kanonicznych precedensów w polskim Kościele ostatnich lat. Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej unieważnił decyzję abp. Marka Jędraszewskiego o nagłym usunięciu proboszcza z parafii w Krakowie-Nowym Prokocimiu. Ks. dr Krzysztof Wilk, o którego uczciwości zapewniał przed śmiercią ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, wraca do swoich wiernych.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

"Bezzwłocznie zwolnić dom parafialny" – usłyszał w grudniu 2023 roku ceniony krakowski duszpasterz. Ks. Krzysztof Wilk nie pogodził się z arbitralnym wyrokiem metropolity i zaskarżył go do Stolicy Apostolskiej. Po kilku latach batalii Watykan wycofał dekret, a nowa krakowska kuria pod kierownictwem kard. Grzegorza Rysia wykonuje wyrok Rzymu.

Watykan uchyla dekret Jędraszewskiego. Odwołany proboszcz wygrywa w Rzymie i wraca do parafii

Sprawa ks. dr. Krzysztofa Wilka stała się symbolem oporu wobec autorytarnego stylu zarządzania archidiecezją krakowską za czasów abp. Marka Jędraszewskiego. Bez podania przyczyn i bez zarzutów moralnych czy finansowych – tak wyglądało odwołanie proboszcza w Nowym Prokocimiu.

Niedziela, 11 października 2026 roku, przejdzie do historii krakowskiego Kościoła jako dzień symbolicznego rozliczenia z autorytarnym stylem zarządzania archidiecezją przez jej poprzedniego metropolitę.

Podczas ogłoszeń parafialnych w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu odczytano komunikat krakowskiej kurii, poświadczający, że Stolica Apostolska unieważniła dekret abp. Jędraszewskiego z grudnia 2023 roku. Ks. dr Krzysztof Wilk, usunięty wówczas z urzędu bez podania publicznych przyczyn, z dniem 18 października 2026 r. oficjalnie wraca na stanowisko proboszcza.

Grudzień 2023. Niezrozumiała decyzja i nakaz natychmiastowego opuszczenia parafii

Sprawa swój początek ma w grudniu 2023 roku. Ks. dr Krzysztof Wilk – posługujący jako proboszcz w Nowym Prokocimiu od czerwca 2021 roku – otrzymał od ówczesnego metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego arbitralne pismo.

Biskup nakazał kapłanowi "bezzwłocznie zwolnić dom parafialny, a wszystko, co należy do parafii, przekazać temu, komu biskup powierzy parafię".

Uzasadnienia decyzji nie przedstawiono ani parafianom, ani opinii publicznej. W świecie kościelnym tego typu nagłe i rygorystyczne usunięcie duchownego bez wyznaczenia mu nowej posługi zazwyczaj rezerwuje się dla spraw wagi ciężkiej – sprzeniewierzenia majątku lub przestępstw obyczajowych. W przypadku ks. Wilka brak wyjaśnień wywołał głęboką konsternację i poczucie krzywdy wśród wiernych oraz lokalnego duchowieństwa.

Milczenie kurii to w Polsce reguła

Brak uzasadnienia przy odwołaniu proboszcza to problem systemowy. Dokładnie ten sam scenariusz obserwowaliśmy niedawno pod Oświęcimiem, gdzie w bitwie o księdza Józefa biskup został wywieziony pod eskortą policji – kuria mówiła wyłącznie o "poważnych nieprawidłowościach", nie podając żadnych szczegółów.

Podobnie bywa w sprawach obyczajowych. Gdy ksiądz był oskarżany o romans z parafianką, duchownego po cichu przeniesiono do innej parafii, a rzecznik kurii tłumaczył wszystko "prawem do prywatności".

Zobacz także

Smutna kobieta siedząca na kanapie z dokumentem
Po śmierci bliskiego zrób przede wszystkim jedno. Szczególnie, jeśli miał problemy
Łukasz Gibała, nowy prezydent Krakowa
Prawica w amoku po sukcesie Gibały. Szydło: "Mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał"
Kartka kalendarza z datą 1 września na biurku obok dokumentów – zmiany od 1 września 2026 w Polsce
1 września to nie tylko chaos w szkołach. 4 inne "armagedony" i 1 dobra wiadomość
Grafika ilustrująca tezy reportu z Forum w Karpaczu
Raport SGH wstrząsnął Forum w Karpaczu. Słudzy statystyki i kurczący się naród
Zakupy, sklep, koszyk
Niedziela handlowa w sierpniu nadchodzi. Potem zostaną już tylko trzy
Leon XIV, papież
Leon XIV ma guzek na płucu. Papież trafi tam, gdzie ratowano Jana Pawła II

Kim jest ks. dr Krzysztof Wilk? "Brak jakichkolwiek zarzutów moralnych czy finansowych"

W odróżnieniu od wielu cichych konfliktów wewnątrzkościelnych, w obronie odwołanego kapłana publicznie stanął m.in. śp. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (słynący z bezkompromisowej walki z nadużyciami w Kościele).

W rozmowie z mediami pod koniec 2023 roku oceniał decyzję arcybiskupa jako niesprawiedliwą i krzywdzącą: "Ks. dr Krzysztof Wilk to kapłan zasłużony dla archidiecezji krakowskiej. Był wicedyrektorem Caritas, a przez 14 lat dyrektorem zespołu Katolickich Szkół im. Świętej Rodziny z Nazaretu, które zreformował i rozbudował. Kilkoro moich znajomych posłało tam swoje dzieci i miało o dyrektorze jak najlepsze zdanie. W 2021 r. został on proboszczem w Nowym Prokocimiu, gdzie też zyskał dobrą opinię. Nie było żadnych zarzutów o sprawy moralne czy finansowe" – podkreślał ks. Isakowicz-Zaleski.

W prawie kanonicznym wycofanie dekretu oznacza, że odwołanie od samego początku było prawnie bezskuteczne, a kapłanowi przysługuje natychmiastowe przywrócenie na wcześniej zajmowane stanowisko.

Warto zwrócić uwagę na kontrast: ten sam Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej w sprawie proboszcza z Grojca na początku października odrzucił apelację i podtrzymał decyzję biskupa. Rzym nie jest więc automatycznie po stronie żadnej ze stron – liczy się jakość przeprowadzonej procedury.

Rządy poprzedniego metropolity do dziś wywołują emocje. Przypomnijmy, że Jędraszewski odchodził z przytupem, a w tle trwała awantura o dochody jednej z najbogatszych parafii w kraju – kuria wbrew woli rady parafialnej ustanowiła tam administratora.

Precedens i symbol. Biskup nie jest ponad prawem kanonicznym

Sprawa z Nowego Prokocimia ma znaczenie daleko wykraczające poza granice jednej krakowskiej parafii. Rządy abp. Marka Jędraszewskiego pod Wawelem obfitowały w liczne decyzje personalne podejmowane w sposób autorytarny, bez dialogu ze wspólnotami i bez podawania motywacji (czym naraził się m.in. środowiskom akademickim i lokalnym duszpasterzom).

Dziś Kościół w Polsce szuka nowego języka relacji z wiernymi. Przykładem tej zmiany jest choćby łódzki proboszcz, który ruszył z kolędą w październiku i zapowiedział, że nie przyjmie ani grosza – a wszystko po to, by spokojnie porozmawiać z każdym z 6,5 tysiąca parafian.

Kwestie finansowe pozostają zresztą jednym z najczęstszych źródeł napięć między wiernymi a duchownymi. Jak wyliczano, pogrzeb "co łaska" potrafi kosztować grube tysiące, a rozbieżności między parafiami bywają kilkukrotne.