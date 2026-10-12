Rzymski policzek dla abp. Jędraszewskiego. Watykan przywraca usuniętego księdza Fot. FotoBed / Shutterstock

To jeden z najbardziej spektakularnych kanonicznych precedensów w polskim Kościele ostatnich lat. Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej unieważnił decyzję abp. Marka Jędraszewskiego o nagłym usunięciu proboszcza z parafii w Krakowie-Nowym Prokocimiu. Ks. dr Krzysztof Wilk, o którego uczciwości zapewniał przed śmiercią ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, wraca do swoich wiernych.

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"Bezzwłocznie zwolnić dom parafialny" – usłyszał w grudniu 2023 roku ceniony krakowski duszpasterz. Ks. Krzysztof Wilk nie pogodził się z arbitralnym wyrokiem metropolity i zaskarżył go do Stolicy Apostolskiej. Po kilku latach batalii Watykan wycofał dekret, a nowa krakowska kuria pod kierownictwem kard. Grzegorza Rysia wykonuje wyrok Rzymu.

Watykan uchyla dekret Jędraszewskiego. Odwołany proboszcz wygrywa w Rzymie i wraca do parafii

Sprawa ks. dr. Krzysztofa Wilka stała się symbolem oporu wobec autorytarnego stylu zarządzania archidiecezją krakowską za czasów abp. Marka Jędraszewskiego. Bez podania przyczyn i bez zarzutów moralnych czy finansowych – tak wyglądało odwołanie proboszcza w Nowym Prokocimiu.

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Niedziela, 11 października 2026 roku, przejdzie do historii krakowskiego Kościoła jako dzień symbolicznego rozliczenia z autorytarnym stylem zarządzania archidiecezją przez jej poprzedniego metropolitę.

Podczas ogłoszeń parafialnych w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu odczytano komunikat krakowskiej kurii, poświadczający, że Stolica Apostolska unieważniła dekret abp. Jędraszewskiego z grudnia 2023 roku. Ks. dr Krzysztof Wilk, usunięty wówczas z urzędu bez podania publicznych przyczyn, z dniem 18 października 2026 r. oficjalnie wraca na stanowisko proboszcza.

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Grudzień 2023. Niezrozumiała decyzja i nakaz natychmiastowego opuszczenia parafii

Sprawa swój początek ma w grudniu 2023 roku. Ks. dr Krzysztof Wilk – posługujący jako proboszcz w Nowym Prokocimiu od czerwca 2021 roku – otrzymał od ówczesnego metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego arbitralne pismo.

Biskup nakazał kapłanowi "bezzwłocznie zwolnić dom parafialny, a wszystko, co należy do parafii, przekazać temu, komu biskup powierzy parafię".

Uzasadnienia decyzji nie przedstawiono ani parafianom, ani opinii publicznej. W świecie kościelnym tego typu nagłe i rygorystyczne usunięcie duchownego bez wyznaczenia mu nowej posługi zazwyczaj rezerwuje się dla spraw wagi ciężkiej – sprzeniewierzenia majątku lub przestępstw obyczajowych. W przypadku ks. Wilka brak wyjaśnień wywołał głęboką konsternację i poczucie krzywdy wśród wiernych oraz lokalnego duchowieństwa.

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Milczenie kurii to w Polsce reguła

Brak uzasadnienia przy odwołaniu proboszcza to problem systemowy. Dokładnie ten sam scenariusz obserwowaliśmy niedawno pod Oświęcimiem, gdzie w bitwie o księdza Józefa biskup został wywieziony pod eskortą policji – kuria mówiła wyłącznie o "poważnych nieprawidłowościach", nie podając żadnych szczegółów.

Podobnie bywa w sprawach obyczajowych. Gdy ksiądz był oskarżany o romans z parafianką, duchownego po cichu przeniesiono do innej parafii, a rzecznik kurii tłumaczył wszystko "prawem do prywatności".

Kim jest ks. dr Krzysztof Wilk? "Brak jakichkolwiek zarzutów moralnych czy finansowych"

W odróżnieniu od wielu cichych konfliktów wewnątrzkościelnych, w obronie odwołanego kapłana publicznie stanął m.in. śp. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (słynący z bezkompromisowej walki z nadużyciami w Kościele).

W rozmowie z mediami pod koniec 2023 roku oceniał decyzję arcybiskupa jako niesprawiedliwą i krzywdzącą: "Ks. dr Krzysztof Wilk to kapłan zasłużony dla archidiecezji krakowskiej. Był wicedyrektorem Caritas, a przez 14 lat dyrektorem zespołu Katolickich Szkół im. Świętej Rodziny z Nazaretu, które zreformował i rozbudował. Kilkoro moich znajomych posłało tam swoje dzieci i miało o dyrektorze jak najlepsze zdanie. W 2021 r. został on proboszczem w Nowym Prokocimiu, gdzie też zyskał dobrą opinię. Nie było żadnych zarzutów o sprawy moralne czy finansowe" – podkreślał ks. Isakowicz-Zaleski.

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W prawie kanonicznym wycofanie dekretu oznacza, że odwołanie od samego początku było prawnie bezskuteczne, a kapłanowi przysługuje natychmiastowe przywrócenie na wcześniej zajmowane stanowisko.

Warto zwrócić uwagę na kontrast: ten sam Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej w sprawie proboszcza z Grojca na początku października odrzucił apelację i podtrzymał decyzję biskupa. Rzym nie jest więc automatycznie po stronie żadnej ze stron – liczy się jakość przeprowadzonej procedury.

Rządy poprzedniego metropolity do dziś wywołują emocje. Przypomnijmy, że Jędraszewski odchodził z przytupem, a w tle trwała awantura o dochody jednej z najbogatszych parafii w kraju – kuria wbrew woli rady parafialnej ustanowiła tam administratora.

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Precedens i symbol. Biskup nie jest ponad prawem kanonicznym

Sprawa z Nowego Prokocimia ma znaczenie daleko wykraczające poza granice jednej krakowskiej parafii. Rządy abp. Marka Jędraszewskiego pod Wawelem obfitowały w liczne decyzje personalne podejmowane w sposób autorytarny, bez dialogu ze wspólnotami i bez podawania motywacji (czym naraził się m.in. środowiskom akademickim i lokalnym duszpasterzom).

Dziś Kościół w Polsce szuka nowego języka relacji z wiernymi. Przykładem tej zmiany jest choćby łódzki proboszcz, który ruszył z kolędą w październiku i zapowiedział, że nie przyjmie ani grosza – a wszystko po to, by spokojnie porozmawiać z każdym z 6,5 tysiąca parafian.

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