Ksiądz Józef Zborek, kościół
Ks. Józef Zborek wystosował oświadczenie, w którym podał przyczynę jego odwołania z funkcji proboszcza parafii w Grojcu. Fot. Facebook / Parafia p.w. Świętego Wawrzyńca w Grojcu

Ksiądz Józef Zborek został nagle odwołany z funkcji proboszcza parafii w Grojcu, co wywołało ogromny protest parafian i awanturę, podczas której doszło nawet do szarpaniny z biskupem Romanem Pindlem. Teraz kapłan przerywa milczenie i wskazuje dokładną przyczynę jego odwołania. Jak sam jednak zaznacza, decyzja ta jest dla niego niezrozumiała.

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O przyczynie swojego odejścia ks. Józef Zborek poinformował w oświadczeniu, które pojawiło się we wtorek 13 października na stronie parafii św. Wawrzyńca w Grojcu. Kapłan zwrócił się w piśmie do parafian.

"Przede wszystkim chciałbym Wam wszystkim podziękować za wszystkie te lata, podczas których mogłem pełnić moją posługę kapłańską pośród Was. Zawsze doświadczałem od Was wielkiej życzliwości oraz wsparcia. W sposób szczególny tego wsparcia i solidarności doświadczam w ostatnich dniach. Dziękuję Wam za wszelkie dobro, które od Was płynie" – rozpoczął proboszcz.

Przyczyna odwołania ks. Józefa Zborka z parafii w Grojcu

"Wiem, że z powodów obiektywnych nie są Wam znane powody mojego odejścia z Parafii w Grojcu. Ksiądz Biskup Roman Pindel uważa, że jedynie ja mogę wyjawić te przyczyny. Czując się zatem w obowiązku chciałbym w skrócie przedstawić to, co tak naprawdę się wydarzyło" – kontynuował ks. Zborek.

Następnie proboszcz oznajmił, że został "oskarżony o popełnienie przestępstwa przeciwko sakramentom, tj. bezprawnego czerpania korzyści z ofiar mszalnych (...), a także o przestępstwo zniszczenia dokumentu kościelnego, tj. księgi intencji mszalnych".

W związku z pierwszym przestępstwem, ks. Józef Zborek został karnie pozbawiony funkcji proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Grojcu. Natomiast w konsekwencji drugiego przestępstwa proboszczowi została wymierzona grzywna na kwotę w wysokości 5 tys złotych.

Jak zaznacza ks. Zborek, jego odwołania do wyższych władz kościelnych nie przyniosły skutku. Dykasteria ds. Duchowieństwa podtrzymała decyzję o odwołaniu, a Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej ostatecznie umorzył sprawę z powodów czysto formalnych.

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