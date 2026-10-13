Ksiądz Józef Zborek został nagle odwołany z funkcji proboszcza parafii w Grojcu, co wywołało ogromny protest parafian i awanturę, podczas której doszło nawet do szarpaniny z biskupem Romanem Pindlem. Teraz kapłan przerywa milczenie i wskazuje dokładną przyczynę jego odwołania. Jak sam jednak zaznacza, decyzja ta jest dla niego niezrozumiała.
O przyczynie swojego odejścia ks. Józef Zborek poinformował w oświadczeniu, które pojawiło się we wtorek 13 października na stronie parafii św. Wawrzyńca w Grojcu. Kapłan zwrócił się w piśmie do parafian.
"Przede wszystkim chciałbym Wam wszystkim podziękować za wszystkie te lata, podczas których mogłem pełnić moją posługę kapłańską pośród Was. Zawsze doświadczałem od Was wielkiej życzliwości oraz wsparcia. W sposób szczególny tego wsparcia i solidarności doświadczam w ostatnich dniach. Dziękuję Wam za wszelkie dobro, które od Was płynie" – rozpoczął proboszcz.
Przyczyna odwołania ks. Józefa Zborka z parafii w Grojcu
"Wiem, że z powodów obiektywnych nie są Wam znane powody mojego odejścia z Parafii w Grojcu. Ksiądz Biskup Roman Pindel uważa, że jedynie ja mogę wyjawić te przyczyny. Czując się zatem w obowiązku chciałbym w skrócie przedstawić to, co tak naprawdę się wydarzyło" – kontynuował ks. Zborek.
Następnie proboszcz oznajmił, że został "oskarżony o popełnienie przestępstwa przeciwko sakramentom, tj. bezprawnego czerpania korzyści z ofiar mszalnych (...), a także o przestępstwo zniszczenia dokumentu kościelnego, tj. księgi intencji mszalnych".
W związku z pierwszym przestępstwem, ks. Józef Zborek został karnie pozbawiony funkcji proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Grojcu. Natomiast w konsekwencji drugiego przestępstwa proboszczowi została wymierzona grzywna na kwotę w wysokości 5 tys złotych.
Jak zaznacza ks. Zborek, jego odwołania do wyższych władz kościelnych nie przyniosły skutku. Dykasteria ds. Duchowieństwa podtrzymała decyzję o odwołaniu, a Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej ostatecznie umorzył sprawę z powodów czysto formalnych.