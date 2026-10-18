Piotr W. nie idzie do aresztu. Po decyzji sądu policja i rząd będą świecić oczami

Warszawski sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Piotra W. Fot. KSP

Podczas piątkowego protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym funkcjonariusze zatrzymali Piotra W., który – według nagrań opublikowanych przez policję – nie odpowiadał na prośbę o okazanie dokumentów. Potem doszło do szarpaniny, po kotek usłyszał znacznie poważniejsze zarzuty. Jednak warszawski sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec mężczyzny.

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"Sąd nie uwzględnił absurdalnego wniosku prokuratury o areszt dla Piotra W. i podzielił stanowisko obrony. Pan Piotr po ponad 50 godzinach wraca do domu. Areszt to ostateczność, a nie poczekalnia do prokuratora" – napisała na portalu X (dawnym Twitterze) Magdalena Prządka-Leszczyńska, pełnomocniczka zatrzymanego. Informację tę przekazała również członkini zarządu Ordo Iuris, adwokatka Magdalena Majkowska.

Głośne zatrzymanie Piotra W. Sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt

Przypomnijmy, że stołeczna policja opublikowała dwa nagrania z głośnego zatrzymania Piotra W. na Marszałkowskiej. Jedno trwało pięć minut i pochodziło z kamerki policjanta, a drugie nakręcono już na komendzie. Służby przekonują, że filmy pokazują bierny i czynny opór zatrzymanego, ale jego pełnomocniczka mówi o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy.

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Na jednym z ujawnionych nagrań funkcjonariusze podbiegli do mężczyzny przy przejściu dla pieszych i zaczęli interwencję, gdy ten stał na czerwonym świetle. Gdy poprosili go o odsunięcie się od krawędzi jezdni, zaczął się szarpać i uciekać, a potem pobiegł do budynku przy Marszałkowskiej. Przy drzwiach upadł na ziemię. Funkcjonariusze obezwładnili go w przedsionku lokalu, a policjantka poinformowała, że jest zatrzymany za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. – Dusisz mnie! – krzyczał przytrzymywany mężczyzna. – Nie duszę cię – zapewniał policjant.

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