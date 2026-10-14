Karol Nawrocki przybył w środę po południu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Fot. Shutterstock.com

Afera wokół ślubowania Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego nabiera tempa. W środę od rana przed siedzibą odbywały się dantejskie sceny z udziałem protestujących i polityków opozycji. O godzinie 16 pojawiły się natomiast informacje, że do TK przyjechał Karol Nawrocki.

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W środę około godziny 16 media zaczęły informować, że pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego pojawił się kordon aut, a w jednym z nich znajdował się prezydent Karol Nawrocki. Dzisiejsze wydarzenia mają związek z trwającą wojną o TK, którą w naTemat wyjaśniamy w 7 punktach, aby lepiej zrozumieć, o co chodzi w grze Berka, Tuska i Nawrockiego.

Karol Nawrocki w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego

O obecności Karola Nawrockiego w siedzibie TK poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych poseł PiS Maciej Wąsik. "Do Trybunału Konstytucyjnego właśnie przyjechał Prezydent Karol Nawrocki!" – napisał w serwisie X.

Informację tę potwierdził również rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, jak podaje Polska Agencja Prasowa. "Minęło pół godziny, prezydencka limuzyna przed chwilą wyjechała z terenu TK. Karol Nawrocki nie wyszedł do protestujących" – poinformował Onet.

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Wkrótce później Leśkiewicz przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że dzisiaj o godzinie 18 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja prasowa szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego. Prawdopodobnie rzuci ona nieco więcej światła na szczegóły wizyty Karola Nawrockiego w siedzibie TK.

Pobyt Karola Nawrockiego w budynku Trybunału Konstytucyjnego ocenił w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Prezydent Nawrocki znalazł czas, żeby przyjechać do TK wspierając anarchię Święczkowskiego. Na zaprzysiężenie sędziów wybranych przez Sejm czasu nie znalazł. Specyficzne rozumienie demokracji" – napisał minister w serwisie X.

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Ślubowanie Macieja Berka i awantura pod Trybunałem Konstytucyjnym

Przypomnijmy, co tak właściwie od środowego poranka podgrzewa emocje sceny politycznej w Polsce. Otóż w środę 14 października Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W uroczystości brali udział między innymi marszałkowie Sejmu i Senatu Włodzimierz Czarzasty i Małgorzata Kidawa-Błońska. Zgodnie z rotą Berek musiał zwrócić się do prezydenta Polski, choć Karola Nawrockiego nie było na miejscu.

– Ślubowanie wobec prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe z naszymi bardzo ważnymi partnerami z Czarnogóry – komentował wkrótce potem Karol Nawrocki. Dodał, że skoro jego tam nie było, ślubowanie nie jest w takim razie wiążące.

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Nie da się ukryć, że Maciej Berek w TK podpalił polityczną barykadę. Pod siedzibą Trybunału doszło nawet do dantejskich scen, w których ekipa Bąkiewicza mocno szalała: barykadowali wejście, wchodzili za ogrodzenie i szarpali się z policją. Ostatecznie bus z sędziami (w tym z Berkiem) podjechał pod budynek. W środku odbyło się spotkanie z prezesem Bogdanem Święczkowskim. To, jak Święczkowski ich przyjął, pokazał w social mediach poseł Michał Kowalski.