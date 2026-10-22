Podmuchy wiatru w najbliższych dniach będą najsilniejsze przede wszystkim w części Wielkiej Brytanii i Francji. Fot. wxcharts.com

Nad Europę nadciąga groźny niż Austen, którzy przyniesie ulewny deszcz i wichury osiągające nawet do 130-150 km/h. Najbardziej narażona na taką pogodę jest Wielka Brytania, ale nie tylko. Wiemy też, co czeka Polskę w najbliższym czasie.

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Imię Austen postanowiono nadać układowi niskiego ciśnienia znad Atlantyku, który będzie gwałtownie przybierał na sile napędzany przez prąd strumieniowy. Układ szybko zmierza w stronę Wielkiej Brytanii, a jego czoło dotrze do południowo-zachodniego wybrzeża tego kraju w piątek rano 23 października.

Tutaj cyklon Austen uderzy najmocniej

Najbardziej niebezpieczna aura, z najsilniejszymi porywami wiatru, prognozowana jest dla:

północno-zachodniej Francji południowych rejonów Wysp Brytyjskich.

Przewidywania meteorologów są alarmujące. W głąb lądu wiatr osiągnie w porywach od 70 do 100 km/h, jednak na obszarach nadmorskich sytuacja będzie znacznie groźniejsza. Tam porywy mogą dochodzić do niszczycielskich 130–150 km/h. Takie wartości mogą powodować: powalenie drzew, przerwy w dostawie prądu czy nawet paraliż komunikacyjny. Ponadto cyklon Austen może negatywnie wpłynąć na zdrowie szczególnie meteopatów – to prognoza pogody nie dla wrażliwych na zmiany, bo ciśnienie w centrum układu spadnie nagle poniżej 975 hPa.

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W związku z nadciągającym żywiołem brytyjskie biuro meteorologiczne Met Office ogłosiło bursztynowy alert. Ostrzeżenie objęło przede wszystkim Kornwalię i hrabstwo Devon. Synoptycy apelują do mieszkańców o zrezygnowanie z planowanych podróży i unikanie opuszczania domów – zniszczenia mogą wymusić wyłączenie z ruchu kluczowych dróg oraz mostów.

Oprócz niszczycielskich porywów wiatru dużym zagrożeniem będą także ulewne opady deszczu. Mogą one wywołać gwałtowne skoki poziomu wód w rzekach oraz lokalne podtopienia. Według synoptyków w niektórych miastach skumulowana suma opadów do poniedziałku sięgnie od 60 do nawet 100 mm – to prognoza pogody, którą aż żal oglądać.

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meteologix.com

Jak sytuacja wpłynie na Polskę?

Mimo że sam cyklon ominie Europę Środkową, pośrednio wpłynie on na cyrkulację powietrza w naszym regionie.

W weekend w Polsce mocniej zawieje, głównie na zachodzie, północy oraz nad samym morzem. Prędkość wiatru w porywach wyniesie jednak zaledwie od 55 do 75 km/h, co nie dorównuje niszczycielskiej sile z zachodu kontynentu. Zjawisku towarzyszyć będą opady deszczu związane z przechodzącymi przez kraj frontami atmosferycznymi.

Prognoza pogody dla Polski na najbliższe dni

Czwartek 22 października minie pod znakiem deszczu w większości regionów. Temperatura wyniesie od 10 do 11 stopni Celsjusza na południu i zachodzie kraju do 15–16 st. C na wschodzie.

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W piątek 23 października meteorolodzy prognozują, że termometry pokażą od 11 stopni na wschodzie do 15 st. C na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich zaledwie 7 st. C. Padać będzie głównie w północnych częściach Polski.

W sobotę 24 października temperatury nie przekroczą 13–14 st. C. Opady najpewniej wystąpią na zachodzie kraju. Niedziela 25 października to czas chwilowego ocieplenia – pogoda w Polsce znów zwariuje. Tej samej nocy przestawiamy zegarki, więc kto zastanawiał się, kiedy zmiana czasu, ma już odpowiedź.