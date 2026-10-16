W najbliższych dniach temperatura w Polsce zacznie rosnąć. Fot. WXCharts.com

Pogoda jesienią zdążyła nas już rozczarować. Ostatnie dni upłynęły raczej w ponurej i chłodnej aurze. Prognozy na nadchodzący tydzień zapowiadają nagły zwrot akcji. Synoptycy zapowiadają, że na termometrach zobaczymy nawet 20 stopni Celsjusza.

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O tym, że pogoda potrafi płatać figle, przekonaliśmy się już parokrotnie w 2026 roku. Zaczęło się od srogiej zimy, która – kiedy już myśleliśmy, że nadchodzi koniec mrozów w Polsce – wracała ze zdwojoną siłą. Słupki rtęci spadały nawet do –20 stopni Celsjusza, hałdy śniegu leżały tygodniami, a na chodnikach była taka ślizgawica, że można było jeździć na łyżwach. Później lato też nie dało nam narzekać na nudę. Padł rekord najwyższej temperatury. W Słubicach odnotowano 40,5 stopnia C.

Teraz jesień też nie daje spokojnej aury, co zapowiadały już prognozy pogody na jesień 2026. Choć październik zaczął się ciepło i słonecznie, to po dwóch pierwszych tygodniach przyszedł koniec babiego lata i załamanie. Opady deszczu, silny wiatr i zimne noce to ostatnio nasza codzienność. Ale ma przyjść zmiana.

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Prognoza pogody na najbliższe dni. Będzie nawet 20 stopni Celsjusza

Piątek oraz nadchodzący weekend miną pod znakiem powrotu wyjątkowo ciepłego powietrza. Na zachodzie i południowym zachodzie Polski słupki rtęci podskoczą popołudniami do 15–18 stopni Celsjusza, a w pasie przy granicy z Niemcami termometry mogą wskazać lokalnie nawet 19–20 stopni C. W większości kraju nie zabraknie słońca, a słabe, przelotne opady deszczu pojawią się jedynie symbolicznie – głównie na Roztoczu oraz w rejonach zachodnich i północno-zachodnich. Uważać trzeba będzie jednak po zmroku: noce i poranki w wielu miejscach przyniosą gęste mgły.

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Nadchodzący tydzień będzie prawdziwym rollercoasterem pogodowym. Poniedziałek i wtorek przyniosą gęste chmury, poranne mgły i odczuwalny chłód – w ciągu dnia termometry w większości regionów zatrzymają się na poziomie 8–12 stopni Celsjusza. W nocy mieszkańcy północnej i wschodniej Polski mogą spodziewać się miejscami przymrozków.

Zupełnie odmienna pogoda czeka nas w połowie nadchodzącego tygodnia. Już w okolicach środy i czwartku, dzięki napływowi cieplejszego powietrza z południa, zagości u nas krótki, ale wyraźny okres złotej polskiej jesieni. Istnieje duża szansa, że w większości kraju słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia wskażą co najmniej 15 st. C. Najcieplej będzie w okolicach Wrocławia i Krakowa, gdzie temperatura może sięgnąć nawet około 20 st. C.

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El Niño najwyższe w historii. Pogoda wariuje

W ostatnim czasie wiele mówi się też o tym, że El Niño namiesza w pogodzie na całym świecie, a przez siłę tego zjawiska rozkład pogody nad Europą, który znamy od lat, może przynosić duże, niespodziewane – nawet dla samych meteorologów – zmiany.

El Niño to zjawisko klimatyczne polegające na okresowym wzroście temperatury powierzchni wód we wschodniej części równikowego Pacyfiku. Im wzrost temperatury wód większy tym prawdopodobieństwo anomalii pogodowych też jest wyższe.