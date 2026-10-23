Hołownia wypomniał Tuskowi, że to dzięki niemu PiS straciło władzę. Foto: Longfin Media/Shutterstock

Szymon Hołownia skomentował odejście z rządu i partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Dowiedzieliśmy się, że była już minister ogłosiła swoją dymisję, ale "nie dotarły jeszcze żadne oficjalne dokumenty w tej sprawie". Zadeklarował też, że on sam pozostaje w polityce i Polsce 2050.

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Szymon Hołownia wraca na pierwszy front polskiej polityki. Obiecał swoim współpracownikom i wyborcom, że nie odejdzie z tej ostatniej. Do tego wypomniał rządzącym, że wygrali wybory dzięki jego ugrupowaniu.

Hołownia komentuje odejście Pełczyńskiej-Nałęcz

Były kandydat na prezydenta dostrzegł w odejściu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z jej ministerstwa swoją szansę. W czasie konferencji prasowej skomentował jej dymisję i przedstawił swoje plany na najbliższą przyszłość w polskiej polityce.

– Powiem bardzo prosto, jasno i wyraźnie, że nic się nie zmieniło. Polska 2050 jest, będzie i nic się w tej sprawie nie zmieniło – rozpoczął swoją wypowiedź. – Są ludzie, którzy odchodzą, są ludzie, którzy decydują się na dokonanie różnego rodzaju podziałów. Są ludzie, którzy na jakimś etapie swojej drogi politycznej uznają, że rozdźwięk, już nie chcę powiedzieć rozłam i konfrontacja, jest lepszą metodą niż współpraca i cierpliwe budowanie. I z tym trzeba się po prostu pogodzić. Tak w życiu jest – dodał.

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Dowiedzieliśmy się też, że choć Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z ministerstwa funduszy i polityki regionalnej, do Kancelarii Premiera ani do samej Polski 2050 nie wpłynęły żadne dokumenty, które by to potwierdzały.

– My oczywiście, i chcę to jasno i stanowczo zadeklarować, pozostajemy w Polsce 2050, nawet kiedy inni odchodzą – zapewnił. – Nie zawsze musimy się ze wszystkim zgadzać, ale nadal uważamy, że takie ugrupowanie jest dzisiaj Polsce potrzebne i że dzisiaj Polsce potrzebna jest stabilność w ramach rządzącej koalicji – dodał.

Polska 2050 ma też pozostać wiernym koalicjantem KO i realizować treść umowy o współpracy z partią Donalda Tuska, PSL i Lewicą. – Nigdzie się nie wybieramy, jesteśmy w koalicji, realizujemy postanowienia umowy koalicyjnej, oczekujemy ich realizacji ze strony naszych partnerów i mam nadzieję, że przez najbliższe miesiące uda nam się, po tych wszystkich wstrząsach, które nasze ugrupowanie dotknęły, cierpliwie i powoli odbudowywać tę strukturę, którą z taką pieczołowitością budowaliśmy – powiedział Hołownia.

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Hołownia przypomniał też, że "gdyby nie było Polski 2050, nie byłoby zwycięstwa koalicji w wyborach", sugerując, że to właśnie jemu i jego współpracownikom premier Donald Tusk zawdzięcza swój sukces i to, że udało się mu wrócić do władzy.

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– To my sprawiliśmy, budując Polskę 2050, a później wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym Trzecią Drogę, że doszło do zmiany władzy w Polsce. (...) Jesteśmy filarem i gwarantem trwałości tej koalicji i tego rządu. Bez nas nie ma tej koalicji i nie ma tego rządu – podkreślał swoje zasługi. – Jesteśmy stabilnym, przewidywalnym partnerem dla tych, którzy chcą dzisiaj zmieniać Polskę na lepsze i mam nadzieję, że nadal dane nam będzie to robić – zapewnił.

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