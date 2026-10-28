3 rzeczy, których dowiedziałem się z dokumentu "Ten o Matthew Perrym" Netflixa Fot. materiał prasowy / Netflix

Netflix przygotował trzyodcinkowy serial dokumentalny o Matthew Perrym, aktorze znanym przede wszystkim z roli Chandlera Binga w kultowym sitcomie "Przyjaciele". O trzy najważniejsze rzeczy, o jakich dowiadujemy się z produkcji "Ten o Matthew Perrym"?

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Nowy dokument Netfliksa "Ten o Matthew Perrym" pokazuje mniej znane historie z życia aktora. Poznajemy kulisy jego kariery, ale też walkę z uzależnieniem. Czego sam dowiedziałem się z produkcji o aktorze?

Matthew Perry cieszył się z miłości Chandlera i Moniki

Dla milionów fanów "Przyjaciół" odcinek "The One with Ross's Wedding" pozostaje jednym z najbardziej pamiętnych momentów sitcomu. To właśnie wtedy widzowie dowiedzieli się, że Chandler Bing i Monica Geller zostali parą. Jak wynika ze wspomnień siostry aktora, sam Perry był równie podekscytowany tym zwrotem akcji co publiczność. Zależało mu nawet, by jego rodzina obejrzała ten odcinek.

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Perry cieszył się z rozwoju relacji swoich bohaterów dlatego, że dawała mu ona możliwość pokazania innej strony aktorskiego talentu. Chandler był znany przede wszystkim z ironicznych komentarzy, ale związek z Moniką pozwolił mu jednak zaprezentować również czułość i romantyzm.

Zjazd "Przyjaciół" był niezwykle trudnym doświadczeniem

Dokument przypomina także spotkanie obsady "Przyjaciół" z 2021 roku. Po latach Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer i Matthew Perry ponownie pojawili się razem na ekranie. Dla fanów był to sentymentalny powrót do świata serialu.

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Nie wszyscy potrafili jednak oglądać to wydarzenie bez niepokoju. Perry miał za sobą poważne problemy zdrowotne, w tym pęknięcie okrężnicy związane z nadużywaniem opioidów. Wspominający go przyjaciele zauważali, że podczas spotkania aktor wydawał się zmieniony i miał problem w występowaniu przed kamerą. Według jego siostry po nagraniu programu był wyczerpany, a udział w nim stanowił dla niego trudne przeżycie.

Perry pomagał innym uzależnionym

Aktor zmagał się z uzależnieniem przez wiele lat, ale mimo tego próbował pomagać osobom znajdującym się w podobnej sytuacji. W dokumencie Tim Harrington opowiada, jak poznał Perry'ego na spotkaniu Anonimowych Alkoholików w 2001 roku. Gdy Harrington przechodził kryzys i rozważał zamieszkanie w samochodzie, aktor zaproponował mu wspólne mieszkanie.

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Harrington uważa, że ta decyzja uratowała mu życie. Mężczyźni mieszkali razem przez około rok i wspierali się w utrzymywaniu trzeźwości, regularnie uczestnicząc w spotkaniach AA. Historia pokazuje Perry'ego nie jako gwiazdę z pierwszych stron gazet, lecz człowieka, który potrafił wyciągnąć rękę do kogoś potrzebującego pomocy.

Poniżej dalsza część artykułu.

Sam mówił o swoim problemie

O swoich doświadczeniach aktor opowiedział zresztą publicznie na długo przed śmiercią. Pisaliśmy o tym w tekście o tym że Matthew Perry z "Przyjaciół" walczy z uzależnieniem, a wcześniej zapowiadaliśmy jego autobiografię w materiale o tym, że serialowy Chandler z "Przyjaciół" wydaje książkę.