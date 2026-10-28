Jesień trwa w pełni. Niektórzy rodzice właśnie odliczają dni lub tygodnie do porodu. Ten czas można z powodzeniem wykorzystać jeszcze na poszukiwanie idealnego imienia dla malucha. Jakie najlepiej będzie pasowało dla pociechy z listopada? To zestawienie na pewno pomoże w wyborze.
Listopad to wyjątkowy miesiąc – jesień ustępuje miejsca pierwszym powiewom zimy. Klimatu nadają złociste liście, ciepłe odcienie bursztynu. Wieczory są o wiele dłuższe i można je spędzić pod kocem i z ciepłą herbatą. Ci, którzy o tej porze roku spodziewają się przyjścia na świat dziecka, mają wyjątkowe szczęście. To naprawdę urokliwy okres. Niektórzy jednak jeszcze przed terminem porodu szukają inspiracji imion pasujących do tego miesiąca – podobnie jak wcześniej szukali, jakie imię dla dziecka z października wybrać.
Oto zestawienie 10 pięknych imion – 5 dla dziewczynek i 5 dla chłopców. Kryją w sobie wyjątkowe znaczenia i pasują do tej pory roku, dlatego śmiało można je zaliczyć do grona, w którym są najpiękniejsze imiona dla dzieci urodzonych jesienią.
Aurelia
Imię o niezwykle szlachetnym wydźwięku, wywodzące się z łaciny (aureus), gdzie oznacza "złota", "złocista" lub "wspaniała". Doskonale nawiązuje do złotych liści zdobiących krajobraz późnej jesieni.
Adela
Imię o szlachetnym, germańskim rodowodzie, wywodzące się od słowa "adal", co oznacza "szlachetna", "wspaniała" lub "o prawym charakterze". Adela to propozycja pełna elegancji i subtelnego uroku. Imieniny Adeli wypadają akurat w listopadzie (dokładnie 23 listopada).
Kalina
To słowiańskie imię dla dziecka nawiązuje do krzewu o krwistoczerwonych owocach. W tradycji symbolizuje "piękno", "zdrowie" oraz "trwałość". Owoce kaliny dojrzewają i zachowują swój nieskazitelny urok właśnie późną jesienią. To idealna propozycja dla rodziców ceniących naturę oraz nietypowe imiona o głębokim znaczeniu.
Cecylia
Imię wywodzi się z łaciny od rzymskiego rodu Caecilius (co etymologicznie wiąże się ze słowem caecus – "wzniosła" lub "wpatrzona w świat wewnętrzny"). Święta Cecylia jest patronką muzyki kościelnej, lutników i poetów. Imię to niesie ze sobą ogromną wrażliwość artystyczną oraz harmonię. Jej imieniny wypadają akurat 22 listopada.
Elżbieta
Imię pochodzi z języka hebrajskiego (Eliszeba) i oznacza dokładnie "Bóg jest moją przysięgą" lub "Bóg jest moją doskonałością". To ponadczasowa klasyka. Kojarzy się z mądrością, stabilnością, godnością oraz wielką siłą charakteru. Popularna wśród imion naszych babć, ale teraz wraca do łask. Imieniny Elżbiety wypadają 21 listopada.
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Wśród propozycji dla chłopców też nie brakuje wyjątkowych znaczeń i odniesień do listopada.
Marcin
Jedno z najbardziej tradycyjnych imion listopadowych, kojarzone ze świętem patrona przypadającym na 11 listopada. Pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny Marsa i oznacza "należący do Marsa" lub "wojowniczy".
Bruno / Brunon
Imię pochodzenia germańskiego, które oznacza "brunatny", "brązowy". Bezpośrednio kojarzy się z barwami jesiennej ziemi, spadających liści, dojrzałych kasztanów i żołędzi.
Aureliusz / Aureli
Męski odpowiednik imienia Aurelia. Pochodzi z łaciny i oznacza "złoty" lub "złocisty". To doskonałe odniesienie do "złotej polskiej jesieni" i mieniących się w słońcu liści.
Abel
Imię o prastarym, biblijnym pochodzeniu. Wywodzi się od hebrajskiego słowa "hebel", które oznacza "tchnienie", "lekki wiatr" lub "mgłę". Listopadowe poranki słyną z gęstych mgieł i chłodnego wiatru, dlatego to imię bardzo pasuje do tego miesiąca.
Feliks
Imię pochodzi z łaciny (felix) i oznacza "szczęśliwy", "przynoszący szczęście" lub "pomyślny". Feliks obchodzi imieniny w listopadzie aż dwa razy – 6 listopada oraz 20 listopada.