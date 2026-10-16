Oktawia znaczy “ósma”. Mimo to idealnie pasuje do jesieni Fot. Marko Subotin / Shutterstock

W 2025 roku rodzice nadali to imię zaledwie 55 dziewczynkom, a w 2000 roku jeszcze 90. Aż dziwne, bo trudno o lepsze imię dla dziewczynki urodzonej jesienią. Ma też z październikiem więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Na placach zabaw wciąż królują Zosie, Zuzie i Maje, a moda na imiona dla dzieci w 2026 roku pokazuje, że rodzice chętnie wracają do imion babć i prababć. Imię z rzymskim rodowodem nie załapało się na tę falę i według zestawień opartych na rejestrze PESEL nosi je dziś zaledwie 3111 Polek. Chodzi o Oktawię.

Co oznacza imię Oktawia i co ma wspólnego z październikiem?

Imię Oktawia to żeńska forma rzymskiego imienia rodowego Octavius. Pochodzi od łacińskiego octavus, co znaczy "ósma". Ten sam rdzeń siedzi w oktawie, oktagonie i w październiku, który w większości języków Europy nazywa się po prostu October, octobre albo Oktober.

REKLAMA

Skąd ósemka, skoro październik to 10. miesiąc roku? Online Etymology Dictionary wyjaśnia, że w starym kalendarzu rzymskim, sprzed 46 roku p.n.e., rok zaczynał się w marcu. Październik był wtedy ósmy i dlatego zachował nazwę nawet po przesunięciu o dwa miejsca.

Polski październik akurat z ósemką nie ma nic wspólnego. Jak czytamy w językowym projekcie Narodowego Centrum Kultury, nazwa wzięła się od paździerzy, a te to nic innego jak "odpadki z międlenia lnu lub konopi". W dzisiejszym slangu "paździerz" to synonim tandety, więc chyba dobrze, że samo imię przyszło do nas z Rzymu.

REKLAMA

Ile osób ma na imię Oktawia? Rejestr PESEL pokazuje paradoks

Serwis bazaimion.pl, który zestawia dane z rejestru PESEL, pokazuje ciekawą rozbieżność. Liczba kobiet o imieniu Oktawia rośnie, z 2696 w 2019 roku do 3111 w 2026 roku (o ponad 15 proc.), a mimo to rodzice wybierają je coraz rzadziej. Od 2000 roku Oktawią nazwano łącznie 1613 dziewczynek.

Wzrost nie oznacza więc mody. Oktawie z poprzednich roczników po prostu żyją, a każdy nowy, nawet skromny rocznik dopisuje do rejestru kolejne kilkadziesiąt osób. Dla porównania Zofię, czyli najczęściej wybierane imię dla dziewczynek w pierwszej połowie 2026 roku, nadano 2166 dziewczynkom.

REKLAMA

Pół roku Zofii to zatem więcej niż ćwierć wieku Oktawii. Do unikatów jej jednak daleko. W naTemat opisywaliśmy już Isaurę z brazylijskiej telenoweli, którą nosi tylko 38 Polek, a MamaDu jesienną Jarzębinę z zaledwie pięcioma posiadaczkami. Oktawia to rzadkość, ale taka, przy której córka nie będzie musiała w kółko literować i tłumaczyć własnego imienia.

Oktawia, imię dla dziewczynki z rzymskim rodowodem

Najsłynniejszą Oktawią w historii była siostra cesarza Oktawiana Augusta, Oktawia Młodsza. Według portalu Imperium Romanum jej małżeństwo z Markiem Antoniuszem rozbiła egipska królowa Kleopatra, a mimo to Oktawia wielokrotnie godziła męża z bratem. Tak zapisała się w historii jako wzór rzymskiej żony.

Nie wszyscy widzą ją jednak tak samo. Recenzując powieść Michała Kubicza "Julia. Dom Cezarów", Katarzyna Lisowska zwracała uwagę na zupełnie inny portret. "Oktawia, przedstawiana często jako niewinna i altruistyczna kobieta (...), jest tu równie żądna władzy i intrygancka, co jej brat i bratowa" – pisała w naTemat.

Imię ma więc klasyczny rzymski rodowód i charakter, nie brzmi obco i łatwo je zapisać w każdym języku. Jeśli imiona dla dzieci z października podpowiadane przez kalendarz imienin wydają się wam zbyt babcine, Oktawia jest dobrym kompromisem.