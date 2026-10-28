O incydencie w Poznaniu i udziale policji głośno w całej Polsce. Fot. shutterstock

Zaskakujący przebieg miała próba rozbiórki świetlicy na poznańskim Osiedlu Maltańskim. Mieszkańcy protestujący przeciwko wyburzeniu budynku starli się z przybyłymi na miejsce robotnikami. Z powodu awantury i szarpaniny na miejsce wezwano patrol policji. "Najpierw policja brutalnie potraktowała blokadę eksmisji na osiedlu maltańskim, a teraz policjant zaczyna dusić chłopaka, który trzyma ręce w kieszeniach i nie jest agresywny" – opisała posłanka Marcelina Zawisza.

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W środę (28 października) na Osiedlu Maltańskim doszło do zaskakujących scen. Na teren działki przy ulicy Warszawskiej 82, gdzie znajduje się budynek, który pełni funkcję świetlicy, przyjechali z samego rana robotnicy. Mieli – na zlecenie właściciela obiektu – przeprowadzić rozbiórkę. Zaczęli od usuwania okien w budynku.

Na miejscu momentalnie pojawili się mieszkańcy osiedla oraz przedstawiciele stowarzyszenia "Maltańskie Nasz Dom", którzy twierdzą, że rozbiórka świetlicy jest nielegalna. To kolejny rozdział sporu, w którym kluczowe hasła to Osiedle Maltańskie, Poznań, sprzedaż, Watykan i rekordowe 421 mln zł. Mieszkańcy pamiętają, że wcześniej eksmisja na Osiedlu Maltańskim przebiegła brutalnie, a w tle był interes biskupów.

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Interwencja w Poznaniu. Zawisza relacjonowała, jak zachowała się policja

28 października rano między mieszkańcami a budowlańcami miało w końcu dojść do przepychanek. Dlatego na miejsce wezwano mundurowych. – Kiedy policjanci dotarli na miejsce, nie widzieli żadnej bójki czy podobnych zachowań. Nasza obecność teraz ogranicza się do nadzoru nad przebywającymi tam osobami, żeby nie doszło do rękoczynów – przekazała w rozmowie z TVN24 mł. insp. Andrzej Borowiak, rzeczniczka wielkopolskiej policji.

Sceny z Poznania pokazano także w TVP Info. Marcelina Zawisza, posłanka partii Razem, nie kryła oburzenia. "Najpierw policja brutalnie potraktowała blokadę eksmisji na osiedlu maltańskim, a teraz policjant zaczyna dusić chłopaka, który trzyma ręce w kieszeniach i nie jest agresywny. Marcinie Kierwiński, to zachowanie policjanta jest SKANDALICZNE, panujecie nad tym, co się dzieje w policji, czy już kompletna wolna amerykanka i państwo w państwie?!" – czytamy w jej poście na platformie X, do którego załączyła nagranie.

Policja reaguje na nagrania z Poznania

Niedługo później na profilu Wielkopolskiej Policji pojawił się komunikat. Wynikało z niego, że mężczyzna z nagrania może mieć problemy. "Zgłoszono bójkę kilkunastu osób na Oś. Malata w Poznaniu. Policjanci wylegitymowali 19 osób. Jeden mężczyzna wszedł na koparkę. Zakłócił porządek, nie wykonywał poleceń. Użyto środka przymusu poprzez chwyt obezwładniający. Mężczyzna zostanie obwiniony przed sądem za wykroczenie" – podano.

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W kolejnych wpisach funkcjonariusze odnieśli się także do nagrań, na których widać, jak zachował się jeden z policjantów.