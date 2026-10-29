Gdzie wyrzucić stare znicze i wiązanki? Fot. pixabay.com

Zbliżający się 1 listopada to czas porządkowania grobów bliskich. Co roku wiąże się to z produkcją ogromnej ilości odpadów. Choć na cmentarzach powinny być kosze do ich segregacji, to jak wiadomo, nie wszędzie tak jest. Kiedy już jednak stoimy przed wyborem odpowiedniego pojemnika, to gdzie powinniśmy wyrzucić stare znicze, a gdzie wiązanki? Często popełniamy przy tym błąd.

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Obowiązek prawidłowej segregacji obowiązuje na terenie całej Polski – także na cmentarzach. Organizacja wywozu odpadów oraz wstawienie odpowiednich pojemników na śmieci spoczywa na zarządcach nekropolii. W przypadku cmentarzy komunalnych odpowiadają za to wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, natomiast na cmentarzach parafialnych – proboszcz danej parafii.

Segregacja zniczy, wiązanek i innych odpadów na cmentarzu

Im bliżej do 1 listopada, tym kontenery zapełniają się szybciej. Zarządcy zwiększają wówczas częstotliwość odbioru odpadów i stawiają dodatkowe pojemniki – coraz częściej pojawia się wśród nich czerwony kosz. Choć na wielu cmentarzach wciąż spotykamy ustawione kontenery, do których wrzucane jest wszystko, to tam, gdzie pojemniki są dostępne, musimy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad segregacji śmieci.

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Jak prawidłowo pozbyć się zniczy, kwiatów i sztucznych wiązanek, aby nie popełnić błędu? Oto kilka wskazówek.

Sztuczne kwiaty i wiązanki trafiają do pojemnika na odpady zmieszane (czarny worek/kosz). Tworzywa sztuczne połączone z drutem, tkaninami czy pianką nie nadają się do recyklingu. Inaczej jest z żywymi roślinami – podpowiadamy, gdzie wyrzucać odpady ogrodnicze.

Szklane znicze wbrew pozorom nie są traktowane jako tradycyjne opakowania szklane (jak na przykład słoiki) i często mają inny skład chemiczny. Do pojemnika na szkło (zielony kosz) można wyrzucić znicz, jeśli jesteśmy pewni, że jest wykonany z czystego szkła – jeśli jednak nie, to wyrzucamy go do pojemnika na odpady zmieszane (szczególnie jeśli ma jakieś ozdoby).

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Czyste, plastikowe wkłady (bez wosku), plastikowe znicze jednorazowe oraz metalowe wieczka wrzucamy do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne (żółty kosz). Jeśli we wkładzie pozostały trudne do usunięcia resztki wosku lub parafiny, należy wyrzucić go do odpadów zmieszanych (czarny kosz). Z kolei znicze na baterie (LED) wymagają rozdzielenia, bo elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza. Baterie oddajemy do specjalnych punktów (pojemniki w sklepach lub PSZOK), natomiast plastikową obudowę wyrzucamy do żółtego pojemnika.

Daj drugie życie zniczom i dekoracjom

Zamiast wyrzucać niezniszczone znicze czy sztuczne stroiki, warto postawić na ich ponowne wykorzystanie:

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