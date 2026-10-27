Mapa z listopada 2026 pokazująca, gdzie spadnie śnieg. Fot. WXCharts.com

Choć mamy jeszcze kalendarzową jesień to noc z 26 na 27 października w wielu regionach była naprawdę chłodna. Poranek przywitał minusową temperaturą. Okazuje się, że w prognozach na najbliższe dni widać już iście zimową aurę. Ma nawet spaść śnieg i nie chodzi tylko o górskie tereny.

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Jeszcze ostatnie dni października przyniosą słoneczną aurę i umiarkowane temperatury, sięgające w najcieplejszym momencie dnia od 12 do 15 stopni Celsjusza. Wczesnymi porankami oraz wieczorami należy jednak uważać na lokalne przymrozki.

Na horyzoncie zima. Kiedy i gdzie pierwszy śnieg?

Jednak kiedy już na dobre wejdziemy w listopad, pogoda ma się zmienić. Wraz z nadejściem układu niżowego do Polski napłynie chłodne powietrze z dalekiej północy, wywołując wyraźny spadek temperatur. Synoptycy ostrzegają ponadto przed opadami deszczu i silniejszymi porywami wiatru – najpierw na krańcach północnych, a następnie w centralnej, południowo-zachodniej i południowej Polsce.

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W długoterminowych prognozach IMGW i na mapach na portalu wxcharts.com widać już nadejście zimowej aury. To kolejna aktualizacja po tym, jak najnowsza prognoza pogody na jesień 2026 zapowiadała odchylenia od normy. Pierwszy śnieg na większym obszarze Polski może pojawić się już w pierwszej połowie listopada. Możliwe, że biały puch zauważymy między 2 a 6 listopada.

Typowo w górach i w partiach szczytowych może solidnie dosypać nawet po 20-30 centymetrów. Ale to nie wszystko. Opady śniegu mogą się również pojawić w województwach śląskim, małopolskim oraz podkarpackim (pokrywa może osiągnąć kilka centymetrów, ale z pewnością szybko stopnieje). Gdzie w całym sezonie popada najmocniej, pokazuje mapa śniegu na sezon 2026/27.

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Jaka będzie zima 2026/2027?

Dalsza część zimy może być zmienna przez zjawisko El Niño, ale na tę chwilę grudzień w prognozach jest spokojny. W żadnym mieście nie wskazano odchyleń od normy. Rollercoaster może zacząć się dopiero w styczniu i lutym, kiedy zima wywinie Polakom numer. Choć temperatury będą w normie, to opady mają już przekroczyć wartości znane z ostatnich dwóch dekad. W styczniu szczególnie mokro będzie w okolicach Wrocławia, Opola, Katowic, Kielc i Zakopanego. Z kolei w lutym na intensywny deszcz lub śnieg powinni przygotować się mieszkańcy niemal całej Polski, co warto mieć na uwadze, sprawdzając terminy ferii zimowych 2027.

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Prognoza pogody na 1 listopada

Wiele osób może też zaciekawić prognoza pogody na 1 listopada. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował już najnowsze przewidywania. Nadchodzący weekend (31 października – 1 listopada) nie przyniesie sprzyjającej aury. W sobotę w całym kraju utrzyma się duże zachmurzenie, a w wielu regionach wystąpią opady deszczu.

Termometry wskażą maksymalnie od 5 do 6 stopni Celsjusza na południu do 11–12 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, podczas gdy w rejonach górskich temperatura spadnie lokalnie do zaledwie 3 stopni C. Pogody nie pokrzyżuje jednak silny wiatr, który pozostanie słaby lub umiarkowany.