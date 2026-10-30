Arabskie partie kluczem do zmiany władzy. Co zrobi Netanjahu? fot. naTemat

Przeciwnicy Beniamina Netanjahu mają szansę odsunąć go od władzy, ale potrzebują współpracy z partiami arabskimi. To właśnie ona może okazać się przeszkodą trudniejszą do pokonania niż sam premier.

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W "Allegro ma non troppo" Jacek Pałasiński pokazuje powyborczy paradoks Izraela: niechęć do politycznego porozumienia z własnymi współobywatelami może uratować przywódcę, którego opozycja obiecywała rozliczyć.

Wybory nie przyniosły żadnemu z głównych obozów samodzielnej większości. Likud Beniamina Netanjahu pozostaje największą partią, ale jego blok zdobył 53 mandaty. Ugrupowania skupione wokół Gadiego Eisenkota mają 48, a partie arabskie łącznie 19. Do większości w 120-osobowym Knesecie potrzeba 61 głosów. Polityczna przyszłość Izraela zależy więc od tego, kto z kim zgodzi się rozmawiać.

Mogą odsunąć Netanjahu. Czy odważą się współpracować?

Jacek Pałasiński w swoim komentarzu zwraca uwagę na sukces ugrupowań arabskich, które niemal podwoiły reprezentację parlamentarną. Ich głosy mogłyby zapewnić przeciwnikom Netanjahu większość. Problem w tym, że część opozycji nie chce dopuścić takiego rozwiązania.

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W analizie autora szczególnie istotny jest opór Naftalego Bennetta i Awigdora Liebermana. Współpraca z arabskimi obywatelami Izraela pozostaje dla części żydowskich polityków i wyborców granicą, której nie chcą przekroczyć nawet za cenę pozostawienia obecnego premiera u władzy.

Do przełamania tej bariery namawia Jair Golan, lider Demokratów. – Mamy większość. I mamy możliwość utworzenia rządu zmian we współpracy z arabskimi obywatelami Izraela. Musimy przestać się bać – przytacza jego apel Pałasiński.

Same partie arabskie również ostrożnie podchodzą do udziału w rządzie. Jak wskazuje autor podcastu, wolą rozważać poparcie z zewnątrz. Taki układ pozwalałby im negocjować konkretne ustępstwa bez przyjmowania pełnej odpowiedzialności za działania koalicji.

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Rywal premiera nie oznacza przełomu dla Palestyńczyków

Głównym przeciwnikiem Netanjahu jest Gadi Eisenkot, były szef sztabu izraelskiej armii. Jego partia Yashar, czyli Uczciwość, buduje swój przekaz wokół sprzeciwu wobec korupcji i sposobu sprawowania władzy przez obecnego premiera.

Pałasiński przestrzega jednak przed utożsamianiem zmiany przywódcy z zasadniczą zmianą polityki wobec Palestyńczyków. W jego analizie Eisenkot w dużej mierze podziela stanowisko Netanjahu w tej kwestii: popierał wojnę w Gazie, a jego ugrupowanie opowiada się za wzmacnianiem i rozbudową osiedli uznawanych za legalne przez izraelskie prawo.

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Spór między rywalami dotyczy zatem przede wszystkim standardów rządzenia, odpowiedzialności władzy i przyszłości instytucji demokratycznych. Odsunięcie Netanjahu samo w sobie nie byłoby gwarancją powrotu do procesu pokojowego.

Dla obecnego premiera stawka jest również osobista. Pałasiński przypomina o jego procesie korupcyjnym i przedstawia walkę o kolejną kadencję jako próbę zachowania politycznej siły w obliczu rozliczeń.

Bezpieczeństwo przesłania inne problemy

Dlaczego Netanjahu nadal potrafi mobilizować wyborców? Autor "Allegro ma non troppo" wskazuje na poczucie nieustannego zagrożenia. W takim klimacie bezpieczeństwo przyćmiewa koszty życia, międzynarodową krytykę i zarzuty dotyczące osłabiania demokracji.

Opozycja odwołuje się jednak do tej samej potrzeby bezpieczeństwa, stawiając pytanie o odpowiedzialność za katastrofę 7 października. Wśród zapowiedzi przeciwników premiera pojawia się powołanie państwowej komisji śledczej, która zbadałaby okoliczności ataku Hamasu.

Drugą osią konfliktu jest służba wojskowa. Zwolnienia ultraortodoksyjnych mężczyzn z poboru budzą sprzeciw rodzin, których bliscy walczą lub zginęli. Jak podkreśla Pałasiński, spór dotyczy więc także tego, kto rzeczywiście ponosi ciężar obrony państwa.

Wielka koalicja z wielkim problemem zaufania

Alternatywą dla porozumienia opozycji z partiami arabskimi byłby rząd jedności narodowej. Pałasiński rozważa scenariusz połączenia sił Netanjahu i Eisenkota, być może z rotacyjnym sprawowaniem funkcji premiera.

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Taki układ mógłby ograniczyć wpływ skrajnych ugrupowań i pozwolić uniknąć kolejnych wyborów. Jego podstawową słabością pozostaje jednak brak zaufania. Eisenkot musiałby wytłumaczyć wyborcom współpracę z człowiekiem, którego sposób rządzenia uczynił głównym przedmiotem swojej krytyki.

Z analizy wyłania się gorzki wniosek: Netanjahu nie musi przekonać wszystkich do siebie. Wystarczy, że jego przeciwnicy nie przekonają się do siebie nawzajem. Wynik głosowania otworzył drogę do zmiany władzy. O tym, czy ktoś nią pójdzie, zdecydują teraz polityczne uprzedzenia, ambicje i gotowość do kompromisu.

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