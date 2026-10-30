Gen. Polko: Putin zatrzyma się dopiero, gdy zderzy się ze ścianą fot. naTemat

Centrum serwisowe pocisków PAC-3 w Polsce to odpowiedź czynem na kremlowską narrację, a kapitulacja Ukrainy oznaczałaby początek rzezi – mówi gen. Roman Polko. Przed amerykańskimi wyborami połówkowymi ocenia grę Donalda Trumpa, położenie Wołodymyra Zełenskiego i wskazuje, kto naprawdę zyskuje na globalnym chaosie.

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W Polsce powstanie Europejskie Centrum Obsługi Technicznej pocisków PAC-3, wykorzystywanych w systemach obrony powietrznej Patriot. Informacja zbiega się z wyborami połówkowymi w USA zaplanowanymi na 3 listopada i z rozmowami Waszyngtonu z Moskwą, które mają doprowadzić do zamrożenia wojny w Ukrainie.

Były dowódca jednostki GROM i wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2008-07 gen. Roman Polko w "Rozmowie naTemat" wskazuje, że rosyjskie ambicje wykraczają poza Ukrainę. W jego ocenie Kreml chce odbudować dawną strefę wpływów, obejmującą również Polskę. Dlatego przyszłość ukraińskiego państwa jest dla nas sprawą bezpośredniego bezpieczeństwa, a nie odległym problemem dyplomatycznym.

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Zdaniem gościa naTemat amerykański prezydent skupia się na możliwości ogłoszenia własnego sukcesu, zamiast na warunkach, które zapewniłyby trwały pokój. Polko zarzuca mu, że w relacjach z Moskwą zaciera podstawowe rozróżnienie między napastnikiem a zaatakowanym państwem.

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– Niestety te jego ciągotki w stronę dyktatorów powodują, że ma problem z odróżnieniem, kto jest ofiarą, a kto jest agresorem – ocenia.

Generał podkreśla, że ustępstwa wymuszone na Kijowie nie muszą zatrzymać rosyjskiej przemocy. W jego ocenie podporządkowanie Ukrainy oznaczałoby dalsze represje wobec jej mieszkańców. Przywołuje zbrodnie popełniane na terenach okupowanych i ostrzega przed uznaniem kapitulacji za rozwiązanie konfliktu.

– Putin chciałby jakiegoś marionetkowego rządu niby Ukrainy, ale tak naprawdę to już części Rosji – mówi.

Polko zwraca uwagę na presję wywieraną na Wołodymyra Zełenskiego. Przypomina, że ukraiński prezydent mierzy się jednocześnie z wojną, problemami wewnętrznymi i oskarżeniami, które – zdaniem generała – odwracają odpowiedzialność za konflikt. To Rosja może przerwać agresję i wycofać swoje wojska.

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– Naprawdę, to jest tak jakby włamywacz włamał się do mojego mieszkania, zajął mi pokój, a przyszła policja i powiedziała, że to ja jestem agresorem, bo nie pozwoliłem włamywaczowi wejść do pozostałych pomieszczeń – porównuje.

W ocenie byłego dowódcy GROM przejęcie kontroli nad Ukrainą przez Kreml lub podporządkowane mu władze zwiększyłoby zagrożenie dla Polski. Generał przestrzega, że powodzenie kolejnych agresywnych działań zachęca Putina do następnych kroków.

Sama amerykańska baza nie wystarczy

Polko pozytywnie ocenia zapowiedź utworzenia w Polsce centrum obsługi pocisków PAC-3 wykorzystywanych w systemach Patriot. Widzi w niej zarówno znaczenie wojskowe, jak i polityczny sygnał: Polska jest pełnoprawnym członkiem NATO, a o obecności sojuszników na swoim terytorium decyduje samodzielnie.

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Zastrzega jednak, że bezpieczeństwa nie można sprowadzać do oczekiwania na stałą amerykańską bazę. Fundamentami pozostają własne zdolności obronne oraz spójność sojuszu.

– Podstawą bezpieczeństwa jest silna polska armia – podkreśla. – Oczywiście, że trzeba budować własne zdolności, bo silnemu się chętniej pomaga.

Generał apeluje również o rozwijanie relacji z europejskimi partnerami. Jego zdaniem dobre kontakty z Waszyngtonem powinny służyć także łagodzeniu podziałów między USA a Europą. Gwarancje NATO mają znaczenie wtedy, gdy towarzyszy im rzeczywista wola działania.

Na koniec Polko przestrzega przed uleganiem strachowi i kremlowskiej narracji. Wskazuje też na potrzebę współpracy między polskimi ośrodkami władzy, zamiast rywalizacji o autorstwo sukcesów.

– Ja patrzę pozytywnie na przyszłość, ale warunkuje to oczywiście takim jednak zdroworozsądkowym działaniem, a nie poddawaniem się narracji kremlowskiej – podsumowuje.