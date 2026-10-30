"Ranczo" wraca na ekrany na razie w formie dokumentu. Fot. YouTube / TVP

"Ranczo" wraca szybciej, niż fani mogli się tego spodziewać. Produkcja postanowiła zrobić prezent miłośnikom tego serialu i wypuszcza materiał dokumentalny zza kulis. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak powstawała kultowa produkcja. Pierwszy odcinek już 30 października, a kolejne też w piątki.

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To dobre wieści dla tych, którzy uwielbiają serial "Ranczo". W oczekiwaniu na nowe odcinki 11. sezonu formatu widzowie będą mogli zajrzeć za kulisy. Dokumentalny cykl "Powrót na 'Ranczo'" zostanie wyemitowany na antenie TVP1. Pierwszy materiał Telewizja Polska pokaże 30 października o godz. 21:30, a kolejne 5:

6 listopada 13 listopada 20 listopada 27 listopada 4 grudnia.

Czego można się tam spodziewać po tym cyklu? Jak podają twórcy, w "Powrót na "Ranczo" widzom zostaną przybliżone okoliczności reaktywacji serialu. Produkcja pokaże też drogę od scenariusza do ponownego spotkania aktorów na planie. "Fani zobaczą, co działo się za kamerą, zanim obsada mogła znów pojawić się na ekranie" – czytamy.

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"Powrót na 'Ranczo'": czego się spodziewać?

Co ciekawe, w cyklu będzie też miejsce na wspomnienia. "Materiały archiwalne z poprzednich sezonów przypomną serial, z którym widzowie spędzili wiele wieczorów. Połączenie tych fragmentów z kulisami powstawania nowych odcinków pozwoli spojrzeć na produkcję z perspektywy jej twórców" – dowiadujemy się z opisu.

Kiedy premiera 11. sezonu "Rancza"?

Dodajmy, że spekulacje na temat daty premiery nowych odcinków "Rancza" trwały od miesięcy. Choć początkowo w mediach krążyły pogłoski o jesiennym debiucie, dyrektor TVP Tomasz Sygut szybko rozwiał te nadzieje, zapowiadając start na grudzień. Szczegóły ujawnił wreszcie Cezary Żak podczas konferencji ramówkowej stacji – pierwszy odcinek zobaczymy w niedzielę, 6 grudnia.

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Harmonogram emisji doprecyzował z kolei Jacek Kawalec. W rozmowie z "Faktem" wyjawił, że finał sezonu zaplanowano na 10 stycznia 2027 roku. Nowe przygody mieszkańców Wilkowyj w serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm" będzie można śledzić w niedzielne wieczory.

Powrót "Rancza", ale bez kilku legendarnych aktorów

Fenomen "Rancza" trudno przecenić. Historia Amerykanki Lucy, która trafia do podlaskich Wilkowyj, gdzie ściera się z lokalną władzą i poznaje barwną społeczność miasteczka, przyciągała przed telewizory miliony widzów. W ciągu dziesięciu sezonów i filmu "Ranczo Wilkowyje" serial dorobił się statusu kultowego, zdobywając m.in. pięć Telekamer i dwie nominacje Orłów. Po dziewięciu latach przerwy kontynuacja "Rancza" staje się faktem.

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W nowym sezonie "Rancza" zobaczymy znane twarze, bowiem do obsady produkcji powrócili m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons czy Dorota Chotecka.