Prezes TK z przerwą w czynnościach służbowych. Fot. shutterstock

W piątek przed godziną 18:00 na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Na tę sytuację zareagował już prezydent RP. Przerwał lot do Senegalu i wraca do kraju.

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Na stronie TK dodano, że zarządzenie zostało wydane na mocy artykułu 130 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych. Kilka minut później witryna była "nieosiągalna". Stacja TVN24 ustaliła, że zarządzenie wydała Anna Korwin-Piotrowska i zajęła miejsce Bogdana Święczkowskiego jako sędzia z najdłuższym stażem.

Komunikat na stronie TK i zamieszki przed siedzibą

W międzyczasie zaczęły się protesty i interwencja policji pod siedzibą TK. Policja w komunikacie przekazała, że funkcjonariusze "Komendy Stołecznej Policji realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie".

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"Czynności są wykonywane w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w której wskazana została możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego" – dodano.

"Czynności funkcjonariuszy mają na celu realizację ustawowych obowiązków, w szczególności prawnego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie stanowią one ingerencji w działalność Trybunału jako instytucji" – podkreślono. Choć TV Republika relacjonuje, że z budynku wygoniono straż trybunalską, to policja temu zaprzecza i wskazuje, że "nie podejmowała żadnych działań" wobec funkcjonariuszy straży TK.

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Kaczyński wzywa prezydenta. Nawrocki reaguje: Wracam

Przed budynkiem pojawił się też prezes PiS Jarosław Kaczyński i grzmi o zamachu. Wezwał nawet Karola Nawrockiego. – Ale jest też wielki apel do pana prezydenta. Powinien w tym momencie zrobić wszystko, co jest w granicach jego uprawnień, w granicach prawa, a jednak te uprawnienia ma niemałe, by doprowadzić do tego, by ten stan, który dzisiaj trwa i ciągle posuwa się do przodu, żeby to zostało zatrzymane, a my musimy go w tym poprzeć – apelował Kaczyński.

Chwilę później na X odezwał się sam Nawrocki. "W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" – przekazał.