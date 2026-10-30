Policja poinformowała w piątek, że "realizuje czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie". Momentalnie doprowadziło to do wybuchu kolejnej afery środowisk prawicowych pod budynkiem, w której uczestniczy m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Funkcjonariusze zaprzeczają jednak doniesieniom o ich wtargnięciu do budynku TK.
"Policjanci Komendy Stołecznej Policji realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Czynności są wykonywane w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w której wskazana została możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego" – przekazali w piątek 30 października funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji w komunikacie zamieszczonym w serwisie X.
"Policja wykonuje swoje ustawowe zadania z poszanowaniem niezależności Trybunału Konstytucyjnego, działając w granicach przyznanych jej kompetencji" – wskazano w wiadomości. Jak podkreśla policja, realizowane przez funkcjonariuszy czynności "nie stanowią ingerencji w działalność Trybunału jako instytucji".
Policja dementuje doniesienia mediów o wtargnięciu do budynku TK
Telewizja Republika donosi, że "policja siłą wyprowadziła z budynku Trybunału Konstytucyjnego straż Trybunalską". Na te informacje od razu zareagowali funkcjonariusze. "Policja nie podejmowała żadnych działań wobec funkcjonariuszy straży TK" – wskazała KSP w serwisie X.
"W związku z incydentami, do których doszło w rejonie zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, w tym rzucaniem niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy znajdujących się w tym miejscu, policjanci podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na miejscu oraz przywrócenie porządku publicznego" – informują funkcjonariusze KSP w serwisie X. Na ten moment policja zatrzymała już trzy osoby, które wtargnęły na teren TK przeskakując przez ogrodzenie.
Tymczasem na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została zamieszczona informacja, że zarządzono przerwę w czynnościach służbowych wobec prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, jak podaje TVN24.
Głos zabrał nawet prezydent Karol Nawrocki. "W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" – napisała głowa państwa w serwisie X w piątek wieczorem.