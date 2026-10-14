Maciej Berek zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury ws. zachowania Bogdana Święczkowskiego. Fot. YouTube / Sejm

Maciej Berek zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości naruszenia jego nietykalności cielesnej przez Bogdana Święczkowskiego. Stacja TVN ustaliła, że chodzi o sytuację, która wydarzyła się za zamkniętymi drzwiami Trybunału Konstytucyjnego.

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14 października zapisze się jako bardzo burzliwy dzień w polskiej polityce. Już o godz. 9:00 Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W uroczystości brali udział między innymi marszałkowie Sejmu i Senatu Włodzimierz Czarzasty i Małgorzata Kidawa-Błońska.

Berek po ślubowaniu ruszył do TK. Za zamkniętymi drzwiami też nie brakowało szokujących scen

Zabrakło jednak prezydenta RP. Choć to jego Kancelaria powinna wyznaczyć termin ślubowania i zaprosić Berka, tak się jednak nie stało. Karol Nawrocki miał bowiem zastrzeżenia co do stażu pracy w roli radcy prawnego samego zainteresowanego. Ekipa Tuska uruchomiła jednak plan "B". Dzień po tym, jak Komisja Wenecka wydała opinię, w gabinecie marszałka Sejmu odbyły się uroczystości.

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Zaledwie kilkadziesiąt minut później przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zaczęły rozgrywać się dantejskie sceny. Doszło do szarpaniny, niektórzy wdarli się na teren Trybunału. Do protestujących wyszedł nawet prezes Bogdan Święczkowski.

W końcu pod budynek podjechał bus, a z niego wysiedli sędziowie TK, w tym także Maciej Berek. To, jak Święczkowski ich przyjął, pokazał w social mediach poseł Michał Kowalski.

Okazuje się, że nie tylko przed TK, ale także i w środku mogło dojść do zaskakujących incydentów. Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, "Święczkowski zatarasował drogę do pokoi sędziowskich i szarpał Berka, który chciał się tam dostać".

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Podobną relację przedstawia RMF FM. Berek, chcąc podjąć pracę, miał wejść do jednego z pomieszczeń sędziowskich, na co Bogdan Święczkowski miał zareagować fizycznym wypchnięciem go stamtąd.

"Jak podkreślają świadkowie, naruszenia nietykalności cielesnej Macieja Berka miał się dopuścić osobiście Święczkowski, bo jego poleceń w tej sprawie nie wykonał żaden z obecnych na miejscu urzędników Trybunału" – czytamy. W związku z tym sędzia TK ma dziś złożyć zawiadomienie w tej sprawie, bo – jak relacjonują media – miało tam dojść do naruszenia nietykalności osobistej.

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A co po tym wszystkim mówił Święczkowski?

Po tym wszystkim prezes TK wyszedł przed budynek. – Pan Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania informacji od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności – przekazał zgromadzonym.

– Jeżeli pan prezydent uzna, że to było ślubowanie złożone wobec jego osoby, wtedy pan Berek obejmie urząd. Jeżeli nie, muszą wszyscy poczekać do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego – kontynuował.