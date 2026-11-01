Donald Trump pierwszy raz trafił na listę wrogów wolności prasy Reporterów bez Granic Fot. Shutterstock

Donald Trump po raz pierwszy znalazł się na liście wrogów wolności prasy Reporterów bez Granic. Organizacja zarzuca mu wykorzystywanie urzędu przeciwko krytycznym mediom. Zestawienie obejmuje 33 podmioty.

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Prezydent USA Donald Trump po raz pierwszy znalazł się na liście "wrogów wolności prasy" przygotowanej przez organizację Reporterzy bez Granic (RSF). Zarzuca mu ona, że od początku drugiej kadencji nasilił działania przeciwko krytycznym mediom i utrudnia im pracę. Nowe zestawienie obejmuje 33 osoby i podmioty, które zdaniem organizacji celowo podważają niezależność dziennikarstwa.

– Donald Trump znalazł się na liście, ponieważ świadomie wykorzystuje władzę swojego urzędu przeciwko mediom, których przekaz mu nie odpowiada – oświadczył dyrektor zarządzający RSF Christian Mihr.

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Jego zdaniem umieszczenie amerykańskiego prezydenta w jednym zestawieniu z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i prezydentem Rosji Władimirem Putinem stanowi przełom. W światowym rankingu wolności prasy, również opracowywanym przez RSF, Stany Zjednoczone zajmują obecnie 64. miejsce wśród 180 państw.

Politycy, armia i koncerny technologiczne

Na liście po raz pierwszy znalazł się także prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi. Organizacja zarzuca mu zamykanie niezależnych mediów i więzienie dziennikarzy.

W zestawieniu wymieniono również izraelskie siły zbrojne, Komunistyczną Partię Chin oraz organizacje przestępcze działające w Meksyku.

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Wśród podmiotów uznanych przez RSF za zagrożenie dla wolności prasy znalazły się także amerykańskie koncerny technologiczne Alphabet i Meta. Zdaniem organizacji wywierają one presję ekonomiczną na media, przejmując znaczną część przychodów z reklamy cyfrowej.

Na liście figurują ponadto francuski przedsiębiorca medialny Vincent Bolloré oraz amerykański miliarder Elon Musk.

Lista nie jest rankingiem państw

Reporterzy bez Granic podkreślają, że zestawienie nie jest wyczerpujące. Jego celem jest wskazanie osób i organizacji, które w szczególnym stopniu ograniczają wolność prasy, oraz stosowanych przez nie metod.

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W przeciwieństwie do corocznego światowego rankingu, oceniającego sytuację mediów w poszczególnych państwach, lista koncentruje się na konkretnych podmiotach i ich działaniach.