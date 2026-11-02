Jan Grabiec potwierdził, że wydał zgodę na przejście sędziów przez teren KPRM do siedziby TK Fot. X/@JanGrabiec/PawelCebo/shutterstock., montaż: naTemat

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec potwierdził, że w piątek wydał zgodę na przejście sędziów przez teren KPRM do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Jak wyjaśnił w TVN24, o taką możliwość zwróciły się policja i SOP, które obawiały się o bezpieczeństwo sędziów. Oba budynki dzieli kilkadziesiąt metrów.

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Jan Grabiec przekazał, że o planowanym wejściu sędziów na teren TK dowiedział się w piątek. Wówczas policja i SOP poprosiły o umożliwienie im przejścia przez teren Kancelarii Premiera. Szef KPRM uznał, że była to dobra decyzja, ponieważ pozwoliła uniknąć eskalacji konfliktu.

– Dobrze się stało, że obyło się bez bijatyki i bez szarpaniny. Myślę, że sędziowie obawiali się tego, że dojdzie do naprawdę dantejskich scen w Trybunale – mówił w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24. Zaznaczył też, że to sędziowie zdecydowali, kiedy podjąć działania.

Spór w Trybunale Konstytucyjnym. To Grabiec wydał zgodę na wejście przez KPRM

W rozmowie poruszono wątek resetu konstytucyjnego. Grabiec przyznał, że koalicja rządząca chciałaby porozumienia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowe próby zmian nie przyniosły jednak rezultatu, a chaos z Trybunałem kosztuje miliardy. Projekt ustawy ws. nowych zasad wyboru sędziów TK został odrzucony przez Prawo i Sprawiedliwość oraz środowisko związane z prezydentem Karolem Nawrockim.

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– Co do woli przywrócenia praworządności po stronie Koalicji 15 października, jestem spokojny. Jest większość w Sejmie, żeby uchwalać ustawy zgodne z konstytucją – stwierdził szef KPRM. Przyznał jednak, że obecny układ sił nie daje większości potrzebnej do zmiany ustawy zasadniczej.

Grabiec odniósł się też do kontaktów z Pałacem Prezydenckim. Przewodniczący klubu KO dostał SMS z pytaniem, czy przedstawiciele partii byliby gotowi przyjść do Pałacu Prezydenckiego. Zgoda miała być, a do rozmowy z Karolem Nawrockim wyznaczono Grabca i ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. – Nie było zaproszenia w ślad za tym – dodał szef KPRM.

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Sytuacja w TK zaostrzyła się w piątek wieczorem. Ogłoszono przerwę w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego, prezesa TK, i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił o uchylenie immunitetów obu sędziów. W tym czasie Annę Korwin-Piotrowską, która ma najdłuższy staż sędziowski w Trybunale, wskazano jako osobę kierującą jego pracami.

W obliczu tych wydarzeń Karol Nawrocki zdecydował o przerwaniu podróży do Senegalu – samolot nagle zawrócił nad Hiszpanią. Po powrocie do kraju Nawrocki pojechał do TK, a w sobotę spotkał się z liderami ugrupowań parlamentarnych. Podczas rozmów pojawiły się propozycje dotyczące resetu w TK, a także pomysł utworzenia rządu technicznego.

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Pierwszy prezes Sądu Najwyższego zwołuje Zgromadzenie Ogólne

Do wydarzeń odniósł się również pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Zbigniew Kapiński przemówił ws. TK jeszcze w piątek. W sobotę wieczorem na stronie SN opublikowano jego zarządzenie o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Posiedzenie zaplanowano na wtorek, 3 listopada, na godz. 14:00.

Sędziowie mają omówić zagrożenia dla porządku konstytucyjnego w Polsce. Wśród poruszonych kwestii znajdą się zasada demokratycznego państwa prawnego, niezależność sądów oraz prawidłowe działanie konstytucyjnych organów państwa. Spotkanie ma zakończyć się przyjęciem uchwały.